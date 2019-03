Ngày 4-4 sẽ xét xử 2 cựu công an đánh dân

Liên quan đến vụ hai cựu công an đánh dân, ngày 18-3, nguồn tin của PLO cho biết TAND quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Cụ thể, vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai vào ngày 4-4 tới.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, danh sách những người tham gia tố tụng có bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, danh sách người tham gia phiên tòa còn có điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ và giám định viên Trung tâm pháp y, Sở Y tế.

Trước đó, VKSND quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã có cáo trạng truy tố Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) về hành vi Cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 4 điều 134 BLHS (thuộc trường hợp làm chết người, với mức án từ bảy đến 14 năm tù).

Theo cáo trạng, tối 9-8-2018, Nguyễn Tuấn Anh cùng tổ tuần tra Công an quận Ô Môn tổ chức tuần tra trên địa bàn. Đến khoảng 23 giờ 30, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi, ngụ khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn) một mình điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (hướng từ quận Ô Môn đi quận Bình Thủy) trong tình trạng lái xe chao đảo, lạng lách, biểu hiện say xỉn. Tổ tuần tra yêu cầu lái xe dừng lại kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ nhưng không đồng ý cho đo nồng độ cồn và cởi áo thách đố đánh nhau với tổ tuần tra nên được mời về trụ sở Công an phường Phước Thới (để nhờ địa điểm) lập biên bản vi phạm hành chính.

Cho rằng không vi phạm nên anh Hiếu không ký biên bản. Lúc này Bùi Đức Nghĩa nhìn thấy và nhào đến đánh anh Hiếu nhiều cái. Sau đó Tuấn Anh cũng tham gia đánh nạn nhân và được can ngăn nên anh Hiếu ra về.

Do quá đau nên Hiếu nhờ người đưa vào bệnh viện điều trị, đến ngày 13-8-2018 thì qua đời.