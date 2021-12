Theo dự kiến, ngày mai, ngày 14-12, TAND Cấp cao TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thanh Liêm (63 tuổi, cựu giám đốc sở Y Tế tỉnh Long An).



Bị cáo Lê Thanh Liêm tại tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV.

Trước đó, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Liêm ba năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Liêm kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm tuyên vô tội.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 10-2007 đến tháng 12-2017, trong thời gian giữ chức vụ giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, ông Liêm được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng nhiều dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm- mỹ phẩm, trung tâm giám định y khoa, trung tâm pháp y và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Tháng 4-2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đông Nam Á (TP Tân An, Long An) đề xuất gói thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh có xuất xứ Nhật Bản, hiệu Sony cho các công trình trên với giá 1,92 tỉ đồng và đã trúng thầu.

Trong quá trình lắp đặt, nhà thầu thay đổi xuất xứ hàng hóa như camera xuất xứ Nhật Bản đổi sang xuất xứ Đài Loan; màn hình tivi KDL-46W704A xuất xứ Nhật Bản đổi sang màn hình Tivi KDL-48W600B xuất xứ Malaysia; ổ cứng lưu trữ Seagate xuất xứ Mỹ đổi sang Westem xuất xứ Thái Lan.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Long An phát hiện Sở Y tế Long An có các sai sót, dẫn đến việc xét trúng thầu đối với Công ty Đông Nam Á không đủ năng lực tài chính và phải điều chỉnh thời gian kéo dài để công ty này thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, trong vụ việc này, bị cáo Liêm không chỉ đạo thực hiện tham khảo lại giá, đồng thời không phê duyệt điều chỉnh lại dự toán để làm cơ sở điều chỉnh lại giá trị hợp đồng đã ký kết, gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 871,7 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng thanh toán thừa khối lượng dây cáp mạng và ổ cứng lưu trữ so với thực tế thi công số tiền trên 40,1 triệu đồng. Tổng số tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát qua thực hiện các gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh do Sở Y tế làm chủ đầu tư là trên 900 triệu đồng.