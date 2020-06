Ngày mai xử vụ tai nạn làm người mẹ của 4 con nhỏ tử vong

Ngày mai, 9-6, TAND huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Mai Văn Viễn (sinh năm 1991, ngụ Quảng Ngãi).

Viễn bị truy tố theo điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), có khung hình phạt cao nhất 5 năm tù.

Trước đó, ngày 14-5, phiên tòa bị hoãn do có đơn đề nghị hoãn của phía bị hại.





Quyết định hoãn phiên tòa ngày 14-5. Ảnh: M.CHUNG

Theo hồ sơ, trưa 28-9-2019, Viễn điều khiển xe tải (lái thuê) trên QL1A hướng về TP.HCM, đến ngã ba đường cảng mở rộng Cà Ná (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) và lưu thông với tốc độ 81 km/h.

Cùng lúc này, chị Huỳnh Thị Kim Hoa (sinh năm 1981, ngụ huyện Thuận Nam) điều khiển xe máy chở cha ruột là ông Huỳnh Phương chuyển hướng từ mép phải qua trái đường.

Khi phát hiện, Viễn bấm còi, không đạp thắng, chị Hoa vẫn điều khiển xe qua đường và xảy ra va chạm giữa hai bên. Hậu quả làm chị Hoa tử nạn, ông Phương bị thương tích 24%.

Nguyên nhân tai nạn được cơ quan công an xác định là do lỗi của Viễn khi người này chạy quá tốc độ và không giữ đúng khoảng cách an toàn. Trọng vụ trên cũng có lỗi của bị hại là chị Hoa khi không xi nhan, chuyển hướng không quan sát.

Theo CQĐT, lẽ ra phải truy cứu trách nhiệm của chị Hoa nhưng do chị đã mất nên không truy cứu. Mức độ lỗi của Viễn và chị Hoa được cơ quan chức năng xác định theo tỉ lệ là 7:3. Phía bị cáo Viễn cũng đã nộp 70 triệu đồng tiền khắc phục một phần thiệt hại.

Được biết, chị Hoa mất để lại 4 con nhỏ (chưa ai đủ 18 tuổi). Cáo trạng của VKS đề nghị chủ sở hữu xe tải và Viễn phải liên đới bồi thường cho chị Hoa 340 triệu đồng vì tính mạng, tài sản bị xâm phạm cũng như tiền cấp dưỡng cho các con của chị Hoa.

Đồng thời, cáo trạng cũng đề nghị chủ sở hữu xe tải bồi thường cho ông Phương 63 triệu đồng do sức khỏe của ông bị xâm phạm.

Ngoài ra, chồng chị Hoa (người đại diện theo pháp luật của chị Hoa) cũng phải bồi thường cho ông Phương (cha vợ) 27 triệu đồng.

Trao đổi với PV, chị Huỳnh Thị Nữ Chị (con ông Phương) là đại diện hợp pháp cho chị Hoa và ông Phương không đồng ý với số tiền bồi thường nêu trên.

Chị này cho biết từ ngày chị Hoa mất và ba bị thương, gia đình vẫn chưa nhận được 1 đồng nào từ phía chủ xe và Viễn.

Chị Chị cho rằng chị nghi ngờ về sự công tâm khách quan của kết luận điều tra, thẩm phán và thư ký được phân công giải quyết vụ án có sự vi phạm về tố tụng.

Cụ thể, theo chị Chị, gia đình chị nhận giấy triệu tập chỉ 3 ngày (ngày 11-5) trước khi phiên tòa sơ thẩm (lần 1) được mở vào ngày 14-5 là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tống đạt.