Nghị án kéo dài vụ nữ tiếp viên bị tài xế Mercedes tông

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, một người thương tật 79% Theo cáo trạng, khoảng 5h30 ngày 30-1, Phong lái xe Mercedes chở theo 4 người khác đi từ tầng hầm tòa nhà Botanica (phường 2, quận Tân Bình) đến ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận. Do không làm chủ được tốc độ nên khi đến trước địa chỉ số 123 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, xe của Phong đã lao sang trái làn đường, tông xe máy do ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) cầm lái chở chị Nguyễn Thị Bích Hường đang chạy chiều ngược lại. Cú va chạm làm cho xe mô tô và 2 người ngồi trên xe văng vào lề đường, chiếc Mercedes tông vào cây phượng vĩ trên vỉa hè rồi mới dừng lại. Sau tai nạn, bị cáo Phong gọi xe cấp cứu rồi rời khỏi hiện trường. Hậu quả, ông Thường tử vong tại bệnh viện. Còn chị Hường thương tật tỷ lệ 79%. Hai ngày sau, Phong đến Cơ quan điều tra đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, Phong khai 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, Phong đi bar ở thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và có sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra ma túy sau tai nạn xác định bị cáo Phong dương tính với ma túy đá và thuốc lắc. Theo kết luận giám định, khi va chạm, tốc độ của chiếc Mercedes là 84km/h (tốc độ cho phép trên đoạn đường này là 50km/h). Tối 29-1, Phong dùng giấy phép lái xe (GPLX) và chứng minh nhân dân giả để thuê xe Mercedes từ Công ty TNHH Khang Gia do ông Huỳnh Chánh T. làm giám đốc. Phong hẹn bạn tới căn hộ anh T. tại tòa nhà Botanica để chở đi TP Phan Thiết chơi. Như dự định, khoảng 5h30 sáng 30-1, Phong chở theo nhóm bạn lên đường đi Phan Thiết. Tuy nhiên, sau khi khởi hành được khoảng 700m thì xảy ra tai nạn. Về nguồn gốc chiếc Mercedes trên là thuộc sở hữu của ông Võ Văn P., ông P. hợp đồng giao xe cho Công ty Khang Gia thuê để kinh doanh vận tải, du lịch.