Nghi lọt tội vụ 'biến' người Trung Quốc thành người Việt Nam

Làm rõ vai trò của nhiều công an viên Cũng theo HĐXX, theo hồ sơ thì nhiều cán bộ công an tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Nha Trang, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Khánh Hòa; cán bộ, lãnh đạo công an phường có liên quan đã có hành vi tương tự các bị cáo nhưng chỉ bị xử lý hành chính. “Để đảm bảo các nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật, TAND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều tra, xử lý, làm rõ vai trò những người nói trên để đảm bảo tính công bằng, thống nhất trong việc áp dụng pháp luật và không bỏ lọt tội phạm” - quyết định trả hồ sơ nêu.