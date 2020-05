Ngồi tù vì thuê taxi đi bán ma túy

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Dũng (SN 1969, Quảng Trị) 18 năm tù và Nguyễn Xuân Thành (SN 1989, Đồng Nai) 11 năm tù về cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hồ Duy An (SN 1987, Đồng Nai) ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, Thành làm nghề lái taxi tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và đã nhiều lần sử dụng ma túy đá cùng với Dũng tại nhà trọ do Dũng thuê.

Ngày 10-1-2019, Dũng thuê Thành lái taxi để đi đòi nợ ở khu vực chợ Thủ Đức, TP.HCM. Đến nơi, Dũng nói Thành ở ngoài chờ còn mình đi bộ vào một hẻm nhỏ. Một lúc sau, Dũng đi ra mang theo một bịch nylon chứa ma túy rồi nói Thành chở đi gặp Hậu (không xác định được lai lịch) ở Trảng Bom, Đồng Nai để đòi nợ. Trên đường đi, Dũng và Thành sử dụng ma túy. Sau đó, Thành lấy điện thoại gọi cho An để Dũng bán ma túy.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tại nhà An, Dũng lấy một ít ma túy sử dụng. Sau đó, Dũng thỏa thuận mua bán ma túy nhưng An không đồng ý do giá cao. Khi Dũng về đến nhà trọ thì bị công an phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với An là người nghiện ma túy tổng hợp. Mua bán với Dũng bất thành, An cũng đã mua ma túy của một đối tượng khác tên Hùng với giá 1 triệu đồng và đã sử dụng hết. Ngày 12-1-2019, An tiếp tục mua 1,5 triệu đồng ma túy của Hùng rồi phân ra từng gói nhỏ để sử dụng.

Ngày 14-1-2019, khi An đang tàng trữ một gói ma túy, khám xét nơi ở của An, công an thu giữ 14 gói ma túy đá và năm gói ma túy khay mà An chưa kịp sử dụng.

Về nhân thân, Dũng có hai tiền án tội trộm cắp tài sản bị TAND tối cao Đà Nẵng xử phạt 11 năm tù và tội cướp tài sản bị TAND tỉnh Đồng Nai phạt 6 năm tù. Năm 2017, Dũng chấp hành xong bản án.

Bị cáo An cũng có bốn tiền án về các tội chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, tiêu thụ tài sản do người khác pham tội mà có đánh bạc.