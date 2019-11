Người 4 vợ, 3 con luôn vin vào mẹ già, con thơ để xin giảm án

Hải bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 8-5-2018. Công an cũng tiến hành khám xét ngay nơi ở tại một phòng khách sạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh thu giữ được hơn 558 g ma túy thể rắn.



Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải. Ảnh: HY

Đáng chú ý, đây là lần thứ tám bị cáo Hải hầu tòa. Trước bục khai báo, bị cáo luôn lấy mẹ già, con nhỏ ra làm căn cứ để xin được khoan hồng. Khi VKS nhắc đến nhân thân cũng như hỏi sao lúc bị cáo phạm tội không nghĩ đến mẹ đến con thì Hải im lặng.

Hồ sơ nhân thân, bị cáo này có bốn vợ, ba con, con nhỏ nhất SN 2011. Từ năm 1999, bị cáo Hải đã phải lãnh án về các tội cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ, cướp giật tài sản của công dân, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tháng 3-2011, Hải bị Công an Nha Trang bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, VKS ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can và hủy bỏ biện pháp tạm giam với Hải. Do Hải bị AIDS giai đoạn 4. Tháng 7-2017, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt Hải về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và xử phạt vắng mặt một năm tù...

Trong phần xét hỏi, bị cáo Hải thừa nhận mình phải dùng ma túy để chữa bệnh. Khi HĐXX đặt vấn đề bị cáo lấy đâu ra số tiền 200 triệu đồng mua ma túy. Hải khai rằng được bạn bè xã hội thương rất nhiều nên họ cho.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hải xin HĐXX mức án nhẹ nhất để làm người tốt vì lớn tuổi, có mẹ già.

Tại CQĐT, Hải khai do bản thân nghiện ma túy và đang bị truy nã về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên bỏ trốn nhiều nơi như Phan Thiết, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Vào tháng 4-2018 Hải quen biết với một người tên Hùng (không rõ lai lịch) là bạn bè xã hội giới thiệu mua ma túy và cho số điện thoại. Đầu tháng 5-2018, Hải liên lạc với Hùng để mua 200 viên thuốc lắc giá 170.000 đồng/viên và 20 g ma túy Ketaminne giá 16 triệu đồng và khoảng 500 ma túy đá giá 200 triệu đồng.

Hùng đồng ý bán và hẹn giao tại khu vực quận 5, TP.HCM. Ngày 7-5-2018 Hải đón xe đi từ Đắk Lắk đến TP.HCM để gặp Hùng. Khi đến điểm hẹn, Hùng giao cho Hải hai gói cà phê bên trong có chứa ma túy và Hải trả trước 210 triệu đồng.

Số tiền còn lại Hải hẹn khi bán được sẽ trả sau. Sáng ngày hôm sau Hải đem toàn bộ số ma túy vừa mua được đến khách sạn và dùng giấy chứng minh nhân dân giả để thuê phòng ở nhằm cất giấu ma túy sau đó đem về Nha Trang bán.

Khi bắt Hải, công an phải tiến hành xác minh lý lịch vất vả. Bởi Hải lấy tên anh ruột đã chết để sử dụng lý lịch cá nhân...