Người bị hại phản ứng khi nghe bị cáo lý giải không giết người

Ngày 22-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Quang Minh (SN 1976, quê tỉnh Bình Định) 16 năm tù về tội giết người.

HĐXX nhận định hành vi của Minh là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng của người khác nên cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo nhận tội, phạm tội lần đầu, gia đình khó khăn, người bị hại cũng có một phần lỗi nên xem xét giảm một phần hình phạt.



Bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ, chị Trần Thị Kim Hoa (vợ Minh) nợ của chị Châu Thị Thanh Hồng 30 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Tối ngày 17-3-2018, chị Hồng cùng cha mẹ đi đến nhà trọ của chị Hoa tại phường Phước Long B, quận 9 để đòi nợ.

Trong lúc đòi nợ, giữa chị Hồng và chị Hoa xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Ngay lúc này, Minh đi chơi về nghe sự việc nên đến nói chuyện với phía gia đình chị Hồng.

Cha chị Hồng nói: “Vợ chồng mày mượn tiền con tao không trả, còn chửi con tao” và bước đến dùng tay đánh vào mặt của Minh. Sau câu nói trên cả hai ôm vật nhau ngã xuống nền đường. Minh bị trầy xước mặt, tay và chân. Bực tức, Minh đi vào nhà đến quầy bán bún bò của vợ lấy một con dao chạy ra đuổi đâm chị Hồng.

Chị Hồng bỏ chạy và bị vấp ngã, Minh lao đến cầm dao đâm trúng người chị. Thấy con bị đánh, cha chị Hồng cầm lò nướng bằng kim loại bước đến đánh từ phía sau trúng váo người Minh thì bị Minh quay lại dùng dao đâm chống trả.

Sau đó, Minh đi vào nhà, cất con dao, lấy xe máy chạy đến Công an quận 9 đầu thú. Cha con chị Hồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên người cha tử vong, còn chị Hồng may mắn thoát chết.

Tại tòa, Minh thừa nhận đã gây ra cái chết cho cha chị Hồng. Nhưng Minh nói không cố ý giết người, chỉ vì bị đánh bất ngờ, bị xúc phạm nên không làm chủ được hành vi. Minh nói nếu có chủ ý giết người thì đã giết chị Hồng rồi.

Nhưng phía đại diện người bị hại không đồng tình với lời khai này. Mẹ con chị Hồng nói ban đầu họ có ý định đến tòa để xin tòa giảm án cho Minh. Nhưng vì Minh ngoan cố, không thành khẩn nhận tội nên đề nghị tòa xét xử theo pháp luật. Nói lời sau cùng, Minh xin lỗi gia đình bị hại, và mong được tòa khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.