Người cha thở phào nhờ lệnh khẩn cấp của tòa ngày cận Tết

Chung tay can thiệp kịp thời trẻ nghi bị xâm hại Ngày 6-1, tại Công an phường Bến Nghé (quận 1), mẹ của bé Q. đồng ý giao con cho cha và bà nội chăm sóc. Ngay sau đó, mẹ bé làm đơn đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 5 tổ chức thi hành án, giao con cho mẹ. Ngày 13-1, mẹ bé đề nghị Chi cục THADS quận 5 ngăn chặn xuất cảnh đối với cha bé. Cùng ngày, Chi cục THADS quận 5 ra quyết định buộc ông Việt phải giao con; quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông, và giấy triệu tập ông đến để giải quyết việc giao con. Ngày 14-1, Chủ tịch UBND phường 4, quận 5 quyết định tạm thời cách ly bé Q. khỏi mẹ 15 ngày, giao bé cho cha nuôi dưỡng. Cùng ngày 14-1, UBND phường 4, quận 5 cũng đề nghị Chi cục THADS quận 5 tạm ngưng thực hiện bản án giao trẻ cho mẹ nhằm đảm bảo an toàn cho bé. Ngày 15-1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM lên tiếng về việc can thiệp kịp thời trẻ nghi bị xâm hại và đề nghị tạm ngưng thi hành việc giao bé Q. về cho mẹ để đảm bảo an toàn cho bé.