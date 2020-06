Người chém kẻ trộm vịt không phạm tội

Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Phan Văn Sáu (ngụ phường Thới An), người từng bị truy tố về tội cố ý gây thương tích vào tháng 7-2017. Theo đó, hành vi của ông Sáu không cấu thành tội phạm theo khoản 2 Điều 157 BLTTHS. Với căn cứ này, ông Sáu chính thức được công nhận là đã bị khởi tố và truy tố oan.



“Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi”

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phân tích cho rằng hành vi của ông Sáu là phòng vệ chính đáng, còn nếu vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì tỉ lệ thương tích của bị hại không đủ để xử lý hình sự ông.

Chiều 4-6, PV đã tìm đến nhà, ông Sáu cho biết hiện vẫn chưa nhận được quyết định đình chỉ của cơ quan điều tra nhưng có đọc được thông tin trên Pháp Luật TP.HCM. Ông Sáu phấn khởi nói: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Những ngày qua đối với tôi là chuỗi ngày căng thẳng đầy vật vã. Tôi đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi”.

Tính đến khi được đình chỉ điều tra, vụ án đã trải qua được ba năm và cũng từng ấy thời gian ông Sáu phải mang thân phận bị can. Nhớ lại đêm xảy ra vụ việc, ông Sáu cảm thấy rùng mình.

Ông kể rạng sáng 11-7-2017, khi nghe tiếng động bên chuồng vịt cạnh nhà, ông liền chạy ra xem thì phát hiện một nhóm bốn người đang bắt trộm vịt. Nhóm trộm biết bị phát giác nên hai người bỏ chạy về phía bên phải, một người chạy về phía bên trái.

Ông kể: “Từ ngày nuôi vịt, gà nhà tôi cũng thường bị mất trộm. Những lần trước tôi từng bắt được một số kẻ trộm nhưng chẳng làm gì mà chỉ giải chúng lên phường để giải quyết”.

hôm ấy ông Sáu đuổi theo nhóm trộm mục đích để hù dọa, sau khi quay lại thì thấy một người từ trong chuồng vịt chạy ra, trên tay cầm hai con vịt. Thấy ông Sáu, người này lao vào tấn công để tẩu thoát. Do đường vắng, ánh đèn bị che mờ hơn bởi bóng cây trứng cá, ông Sáu vung dao đáp trả và chém trúng kẻ trộm. Kết quả là một trong bốn kẻ trộm vịt tên Nguyễn Phan Thái Dương bị thương tật 24%.

Sau đó nghe tiếng hô hoán của ông Sáu, bà con lối xóm tỉnh giấc, kéo nhau ra hỗ trợ ông bắt trộm. Tuy nhiên, sau đó ông Sáu bị truy tố tội cố ý gây thương tích, còn bốn người trộm vịt chỉ bị xử phạt hành chính do giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (tám con vịt là tang vật của vụ trộm giá hơn 1,4 triệu đồng).

“Từ đó tôi bắt đầu chuỗi ngày dài đằng đẵng đối diện với cơ quan điều tra. Có những ngày căng thẳng đến bỏ ăn, có những đêm tôi mệt nhoài nhưng không sao chợp mắt” - ông Sáu kể.



Ông Phan Văn Sáu vui mừng khi nghe tin đã được đình chỉ bị can. Ảnh: TRẦN LINH

Đình chỉ sau nhiều lần tòa trả hồ sơ

Cũng theo ông Sáu, quá trình điều tra ông từng được cơ quan tố tụng gợi ý đưa ra nhiều mức bồi thường cho người bị hại Dương. Mức bồi thường cao nhất là 200 triệu đồng, mức thấp nhất được nêu ra tại phiên tòa sơ thẩm là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Sáu không chấp nhận việc bồi thường, bởi nếu đồng ý thì đồng nghĩa việc nhận tội.

Lần đầu tiên TAND quận 12 đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, ông Sáu cảm thấy chua chát khi mình phải đứng tại bục bị cáo, còn những kẻ trộm lại là người bị hại.

Sau đó, TAND quận 12 nhiều lần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. Theo tòa, xét về thời gian xảy ra vụ việc, đêm khuya, đường vắng, trời tối và tương quan lực lượng đôi bên không tương xứng.

Tòa cũng nhận định ông Sáu đã cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của bị hại. Do đó, hành vi của ông có dấu hiệu của tội phạm khác.

Phiên tòa gần đây nhất diễn ra hồi tháng 5-2019. Sau khi điều tra bổ sung thì Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định đình chỉ bị can với ông Sáu.

Cụ thể, ngày 1-4, VKSND quận 12 có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an quận 12 xác định hành vi của ông Sáu không cấu thành tội cố ý gây thương tích, đồng thời cũng không cấu thành tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Do đó, đình chỉ bị can đối với ông Sáu theo khoản 2 Điều 157 BLTTHS vì hành vi của ông không cấu thành tội phạm. VKSND quận đã kiểm sát quyết định đình chỉ và thống nhất quan điểm với cơ quan điều tra.