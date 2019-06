Người chết, kẻ đi tù sau tiếng còi xe

Ngày 24-6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Giàu (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) 13 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 4-1, Trần Thanh Nhựt thuê Phan Văn Giàu và Lê Quang Bảo Trung điều khiển xe ô tô tải chở tôm từ tỉnh Trà Vinh đến chợ Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) để bán.

Đến khoảng 00 giờ 30 phút sáng 5-1, khi đi đến khu vực ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú thì thấy em Phan Hữu Đức (16 tuổi), Huỳnh Duy Linh (17 tuổi) và một người khác điều khiển xe máy từ trong đường nhánh đi ra. Lúc này Trung bấm còi xe nhiều lần để Đức, Linh biết và tránh nhưng bị cả ba chửi lại.

Thấy vậy Giàu kêu Trung dừng xe lại, cầm dao xuống xe gặp Linh đe dọa và đánh vào mặt Linh một cái rồi lên xe đi tiếp. Ấm ức bị đánh, Linh điện thoại cho Huỳnh Văn Cường (anh ruột Linh) biết và kêu Đức chở Linh đuổi theo xe của Giàu.



Bị cáo Phan Văn Giàu

Khi đến khu vực ấp Phước Thạnh (xã Phước Hưng, huyện An Phú) Linh dùng ná thun bắn đạn bi làm bể kính chắn gió phía trước ôtô Trung điều khiển rồi bỏ chạy.

Trung dừng xe để tháo bỏ kính chắn gió thì bất ngờ Cường, Linh cầm cây đến tiếp tục đập vào kính chắn gió và đập bể gương chiếu hậu xe ô tô và đánh Giàu, Trung.

Tức giận, Giàu lấy dao đâm vào ngực phải Linh khiến nhóm Linh bỏ chạy. Trung và Giàu tiếp tục chạy xe đi giao hàng và bị bắt giữ ngay sau đó. Nạn nhân Linh được Cường đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đối với hành vi của Đức và Cường, Công an tỉnh An Giang có công văn đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp quản lý giáo dục đối với Đức và xử phạt hành chính đối với Cường