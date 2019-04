Người đánh kiểm sát viên lần thứ 3 bị trích xuất đến tòa

Đánh kiểm sát viên ngay tại tòa sơ thẩm Như PLO.VN từng phản ánh tháng 3-2016, ông Nam khởi kiện hai người hàng xóm đầu hẻm là ông Hiền và bà Em về việc tranh chấp lối đi chung là con hẻm tại ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau khi thụ lý, ngày 22-8-2016, TAND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng và ngăn cản việc sử dụng lối đi đang tranh chấp. Tuy nhiên, cho rằng lối đi chung là đất của mình nên phía ông Hiền đã không thực hiện quyết định này, ông Hiền, bà Em đã nhiều lần dùng các vật dụng để chặn lối đi, không cho các hộ dân ra vào hẻm... Ngày 23-7, TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ của nguyên đơn, xác định lối đi đang tranh chấp là đường đi công cộng, buộc ông Hiền, bà Em chấm dứt hành vi ngăn cản sự tự do đi lại của các hộ dân trong hẻm, tháo dỡ di dời các vật cản. Khi HĐXX vừa tuyên án xong thì ông Hiền đã nhào lên tấn công KSV. Một PV đang tác nghiệp cũng bị phía bị đơn tấn công. Công an huyện Bình Chánh ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và để bảo đảm tính khách quan VKSND huyện Bình Chánh đã chuyển vụ án đến Công an TP.HCM. Sau đó, VKSND TP.HCM ra cáo trạng truy tố Hiền về hai tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự phiên toà. Hai người nhà của Hiền bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Vụ án sắp được đưa ra xét xử. Sau phiên xử dân sự sơ thẩm nêu trên bà Em kháng cáo yêu cầu công nhận về nguồn gốc lối đi của gia đình bà, bác toàn bộ yêu của của nguyên đơn, hủy án sơ thẩm.