Người gây tai nạn ở Hàng Xanh lãnh 42 tháng tù

Bị cáo lý giải câu nói “để chị lo” Lý giải về câu nói “để chị lo” gây bức xúc dư luận, bị cáo Nga cho rằng lúc đó quá hoảng loạn, bị cáo chỉ muốn mọi người hiểu rằng mình sẽ chịu trách nhiệm. Theo bị cáo Nga, từ lo ở đây ý là bị cáo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và với các nạn nhân. Bà Nga nói: “Bị cáo có trách nhiệm nên bị cáo ngồi tại đấy chứ bị cáo không chạy đi đâu hết. Bị cáo không nghĩ một ngày mình sẽ bị như thế này”. Hội thẩm nhân dân hỏi về việc hình ảnh nạn nhân nằm dưới ô tô trong khi bị cáo ngồi trong ô tô, liên tục gọi điện thoại và say xỉn, cộng thêm câu nói trên đã gây bức xúc trong dư luận. Bị cáo Nga cho rằng lúc đó không biết có nạn nhân nằm dưới xe. Bị cáo không bao giờ nghĩ mình vi phạm pháp luật, không bao giờ nghĩ có tiền sẽ mua tất cả, lấy đồng tiền để lo mọi việc, mà bị cáo nghĩ đến trách nhiệm với hành vi của mình, lo cho các nạn nhân. Nội dung vụ việc Theo hồ sơ, khuya 21-10-2018, bà Nga đi ăn uống cùng một số người bạn ở trung tâm TP.HCM rồi tự lái xe về. Khi đến vòng xoay Hàng Xanh, chiếc xe do bà Nga điều khiển tông liên hoàn vào năm xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều. Cụ thể, sau khi hất tung xe máy do anh Hồ Hữu Định và xe máy do anh Nguyễn Trần Ngọc Giàu lái, chiếc xe lao tới tông trực diện vào xe máy do chị Nguyễn Thị Kim Phụng lái và kéo lê nạn nhân. Xe của bà Nga tiếp tục ủi vào xe máy do anh Ngô Chí Bảo chở anh Ngô Hoàng Phúc và xe máy của anh Phan Huy Bình. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào ngang hông taxi do anh Đoàn Anh Tuấn cầm lái. Hậu quả chị Phụng tử vong tại chỗ, anh Tài bị thương 65%, anh Định thương tật 87%, anh Bình bị gãy 1/3 xương đùi trái.