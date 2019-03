Người mẹ đau đớn cầm di ảnh 2 con đến tòa

Tài xế vi phạm như thế nào? Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 13-2-2017, bị cáo Dương điều khiển xe khách 29 chỗ lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn với tốc độ 55-61 km/giờ. Khi đến giao lộ thuộc khu phố 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An thì xe bị mất thắng, mất lái, lao thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ… Tuy nhiên, theo kết luận ban đầu của công an, hành vi điều khiển ô tô gây tai nạn của Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất thắng (tức yếu tố khách quan). Việc Dương không có bằng lái phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn. Sau đó vụ việc được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Cơ quan này kết luận trước khi gây tai nạn, Dương đã phát hiện hệ thống thắng chính có dấu hiệu không bình thường nhưng do tự tin, cẩu thả nên không dừng lại để kiểm tra và sửa chữa dẫn đến vụ tai nạn. Cạnh đó, khi điều khiển xe qua khu vực đông dân cư, Dương không giảm tốc độ đến mức an toàn theo quy định. Dương cũng không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển nên không đủ điều kiện điều khiển xe khách 29 chỗ. Khi xảy ra sự cố Dương không đủ năng lực và kinh nghiệm để xử lý, khắc phục dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dương chỉ có bằng lái xe B2 nhưng để được nhận làm tài xế xe khách bị cáo đã nhờ người làm giả, tẩy xóa, sửa chữa bằng này thành bằng hạng C và D.