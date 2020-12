Người phụ nữ trộm sữa em bé tại siêu thị được hưởng án treo

Bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo có nơi ở rõ ràng, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đủ điều kiện để hưởng án treo.

Chiều 26-3-2019, C. bắt xe Grab từ nhà đến siêu thị Big C Tân Phú. Tại tầng một siêu thị, C. đã mua một bịch tã em bé và thanh toán xong. Sau đó, C. lên tầng hai của siêu thị, đến khu vực ăn uống sử dụng xe đẩy hàng tiếp tục mua các loại thức ăn vặt.