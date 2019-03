Theo hồ sơ, khoảng 9 giờ 30 ngày 20-10-2018, tổ CSGT - trật tự Công an TP Tuy Hòa gồm các anh Nguyễn Quốc Dũng và năm người khác tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (phường 9, TP Tuy Hòa). Anh Dũng được phân công nhiệm vụ quan sát, dừng xe vi phạm. Khi phát hiện Vương Thái Hiệp chở một người (cả hai không đội mũ bảo hiểm), anh Dũng di chuyển từ lề đường phía Nam sang lề phía Bắc để ra tín hiệu dừng xe. Khi anh Dũng ra tín hiệu dừng xe, lúc này xe Hiệp đang cách anh Dũng khoảng 20 m. Do không có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm nên Hiệp không dừng xe mà điều khiển xe chạy với tốc độ khoảng 60-70 km/giờ tông thẳng vào anh Dũng làm anh ngã xuống đường, thương tích 36%.



Lúc đầu cơ quan điều tra đã khởi tố Hiệp về tội chống người thi hành công vụ, sau đó thay đổi quyết định khởi tố Hiệp sang tội cố ý gây thương tích.