Người vợ chém chết kẻ trộm: Khả năng không bị tội

Hai bên cùng bị nhiều vết thương Theo thông tin từ Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, rạng sáng 11-3, Trung (ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) đã đột nhập vào nhà anh Võ Tấn Hội (ngụ cùng ấp). Chị Hằng (vợ anh Hội) đang ngủ cùng con phát hiện tiếng động quay sang thì thấy chồng đang giằng co với Trung. Sau khi anh Hội bị Trung đâm tử vong, chị Hằng kháng cự thì bị Trung bóp cổ. Trong lúc cố gắng thoát khỏi sự truy sát của Trung, chị Hằng chụp được một con dao chặt thịt chém nhiều nhát làm Trung chết tại chỗ. Đại tá Châu cho biết qua quá trình điều tra, có thể xác định Trung nợ anh Hội khoảng 60 triệu đồng tiền thua bạc. Anh Hội nhiều lần đến gặp để đòi nợ và Trung hứa sẽ trả cho anh vào ngày 11-3 và ngay rạng sáng hôm đó, Trung đã đột nhập vào nhà anh Hội gây án. Đại tá Châu khẳng định Trung có chuẩn bị dao Thái Lan, dao phay, mặc áo khoác đen, chuẩn bị hai đôi găng tay đột nhập vào nhà từ phía cửa sau chỉ cột dây hờ. Theo biên bản giám định, sau khi đâm chết anh Hội, Trung đã bóp cổ nhưng chị Hằng thoát ra được. Trung tiếp tục dùng dao Thái Lan đâm vào lưng và chị Hằng thoát ra khỏi mùng chạy lên phía nhà trên và hai người đã chém qua chém lại. Chị Hằng bị 16 vết thương với thương tích 35%, Trung bị 21 vết thương. Đại tá Châu cho biết công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra, đánh giá mức độ phòng vệ của chị Hằng là chính đáng hay không.