Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên quậy to chuyện thế nào?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột ông Luyện). Đồng thời, công an cũng khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em ruột Luyện và Lĩnh) về tội rửa tiền...