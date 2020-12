Nhận tiền rồi tuyên truyền chống nhà nước: 12 năm tù

Ngày 15-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Đức Thạch (68 tuổi, trú huyện huyện Diễn Châu, Nghệ An) 12 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.



Bị cáo Trần Đức Thạch. Ảnh: NTV.

Theo hồ sơ, năm 2008, do Thạch (lúc đó đang trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) tham gia vào cái gọi là tổ chức “Đảng Dân chủ” do Hoàng Minh Chính cầm đầu. Sau đó, Thạch bị bắt và bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình thi hành án, Thạch ở cùng buồng giam với Nguyễn Văn Đài (quê phường Bách Khoa, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thạch đã nảy sinh ý định thành lập cái gọi là “Hội anh em dân chủ”. Mục đích của Thạch là tập hợp những người mãn hạn tù về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các thành phần chống đối để chống phá, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2011, Thạch mãn hạn tù.

Ngày 15-12-2015, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra đối với các đối tượng cốt cán, cầm đầu cái gọi là “Hội anh em dân chủ” nhằm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Quá trình điều tra, Thạch thừa nhận hành vi tham gia tổ chức và cam kết từ bỏ hội này.

Sau đó, khi trở về địa phương, Thạch tiếp tục có hoạt động chống đối nhà nước. Từ ngày 1-5-2019 đến ngày 2-3-2020, Thạch đã soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc các sự kiện kinh tế, chính trị xã hội, bôi nhọ, xúc phạm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại facebook “Trần Đức Thạch”.

Những tài liệu này đã được cơ quan An ninh điều tra thu thập và trưng cầu giám định tập thể tại Sở TT&TT tỉnh Nghệ An, giám định kết luận các tài liệu đó có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình tham gia và tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, Thạch nhận được sự hỗ trợ về tài chính của các cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước với hơn 132 triệu đồng và 1.700 USD, 850 CAD. Trong đó, các đối tượng trong cái gọi là “Hội anh em dân chủ” đã chuyển cho Thạch hơn 21 triệu đồng. Ngoài ra, theo lời khai của Thạch thì Thạch còn nhiều lần nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Thạch thừa nhận bản thân là thành viên sáng lập, tích cực của cái gọi là “Hội anh em dân chủ”. Bản thân Thạch có những bài viết với nội dung chống đối như bản cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An đã nêu.

Ngoài tuyên phạt mức án như nêu trên, HĐXX cũng tuyên quản chế Thạch 3 năm tại nơi cư trú kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.