Nhân viên thụt két gần 3,5 tỉ, ngân hàng xí xóa vì thương tình

Tại tòa, Thể khai do thiếu tiền chơi cá cược bóng đá qua mạng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong kho quỹ ngân hàng do mình phụ trách bằng cách lấy tiền mặt sau khi kết thúc kiểm quỹ vào cuối ngày thứ 6. Từ đó, Thể đã chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng, 25.000 USD (tương đương 567,5 triệu) và 30.000 EUR (tương đương 775,9 triệu đồng) từ kho quỹ do mình phụ trách. Bị cáo khai dùng số tiền trên để trả nợ vay nóng cho các đối tượng ngoài xã hội nhưng không nhớ rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể.