Nhiều cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng lãnh án

Ngày 8-7, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi hơn 168 tỉ đồng.

HĐXX nhận định đủ cơ sở khẳng định các bị cáo trên đã phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo đã có lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thiệt hại cho Agribank CN Mạc Thị Bưởi.

Cụ thể, bị cáo Phạm Thị Mai Toan (cựu ủy viên HĐTV Agribank Việt Nam, cựu iám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi) không chỉ đạo kiểm tra, bỏ mặc hậu quả xảy ra nên phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra trong thời gian bị cáo làm giám đốc. Bị cáo Phí Thị Ong (cựu giám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi) đã có hành vi đặc biệt nghiêm trọng, để xảy ra nhiều sai phạm như chi tiền chi công ty An Việt vay mà không có tài sản đảm bảo...

Tuy nhiên xét hành vi phạm tội của các bị cáo xuất phát từ mong muốn cân đối tài chính cho ngân hàng đồng thời có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu, một số bị cáo đang mang thai hoặc có con nhỏ, các bị cáo là cấp dưới, vai trò hạn chế, phụ thuộc vào bị cáo khác, HĐXX có xem xét khi lượng hình.

Từ đó, toà tuyên phạt bị cáo Ong 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội, toà tuyên phạt các cựu cán bộ, nhân viên Agribank CN Mạc Thị Bưởi gồm Nguyễn Thị Hoài Thu 6 năm tù, Đỗ Thị Yến và Nguyễn Thị Thanh Vân cùng mức án 5 năm tù, Nguyễn Văn Mạnh 4 năm tù, Phạm Thị Bích Thuỷ 3 năm tù, các bị cáo Tạ Thanh Quý, Phạm Xuân Nam 2 năm 6 tháng án treo.

Bị cáo Phạm Thị Mai Toan bị tuyên phạt 2 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng



Các bị cáo đang nghe toà tuyên án

Theo hồ sơ, từ năm 2007 đến năm 2009, Agribank CN Mạc Thị Bưởi cho Công ty An Việt vay 255 tỉ đồng và 3 triệu USD thông qua 3 hợp đồng tín dụng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của khu đất 112.425m2 tại phường Phú Hữu, Quận 9.

Tháng 8-2009, Công ty An Việt đề nghị Agribank CN Mạc Thị Bưởi cho phép chuyển nhượng dự án cho Công ty Khu Đông để trả khoản vay của chi nhánh trước đây và được đồng ý. Tuy nhiên khi Công ty Khu Đông thanh toán 317 tỉ đồng tiền chuyển nhượng dự án vào tài khoản của Công ty An Việt tại Agribank CN Mạc Thị Bưởi thì các bị cáo đã không thực hiện việc tất toán toàn bộ tiền vay của 3 hợp đồng tín dụng trên, mà chỉ tất toán một phần với số tiền 154 tỉ đồng, số còn lại duyệt chi cho Công ty An Việt.