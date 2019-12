Nhiều lời khai bất ngờ ở phiên xử 2 cựu bộ trưởng

Ba lý do trả lại cho MobiFone gần 8.800 tỉ đồng Tại tòa, vì lý do sức khỏe, cựu chủ tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ cũng được phép ngồi khi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Tới giữa giờ làm việc buổi chiều, ông Vũ được phép ra ngoài để nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe. Cuối giờ làm việc chiều qua, HĐXX đã hỏi ông Vũ: “Bị cáo nhận thức thế nào mà trả lại cho MobiFone số tiền cả gốc lẫn lãi?”. Bị cáo Vũ nói: “Thực ra lúc đó dư luận cũng có những dị nghị. Bị cáo thề có trời đất là không hề có ý định chiếm đoạt của Nhà nước, của nhân dân. Bị cáo đã bàn với gia đình, sau đó đi vay mượn và sắp xếp tiền bạc từ gần một năm trước đó để chuẩn bị”. Ông Vũ nêu ba lý do khi quyết định trả lại cho MobiFone số tiền gần 8.800 tỉ đồng: “Thứ nhất, bị cáo không muốn bị mang tiếng. Bị cáo muốn chứng minh mình không chiếm đoạt, không lấy tiền của Nhà nước, của nhân dân. Thứ hai, nhiều lúc bị cáo nghĩ đến người nghèo, bị cáo không làm gì khuất tất (ông Vũ nghẹn ngào). Bây giờ người ta nói thế, bị cáo không muốn giúp người nghèo bằng số tiền khuất tất. Thứ ba, bị cáo cũng mong muốn những người có liên quan trong vụ án cũng được nhẹ trách nhiệm đi”. “Khi trả xong rồi, thực ra việc mua bán cũng không phải vay mượn nhau để nói tiền lãi. Nhưng MobiFone nói nếu không tính lãi thì sau này sẽ bị tính là thiệt hại. Kết luận điều tra, công an kết luận chỉ có 115 tỉ đồng tiền lãi thôi, vì MobiFone đề nghị trả 200 tỉ đồng, bị cáo vui vẻ chấp nhận trả 200 tỉ đồng. Sau mọi người lại nói còn chi phí khác như thuê tư vấn… bị cáo cũng trả hết” - vẫn lời ông Vũ. Chi hơn 136 tỉ đồng để… cám ơn Liên quan đến số tiền hơn 136 tỉ đồng chi cho các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải, ông Vũ khai đưa tiền để cám ơn những người đã quyết định việc mua bán này. Ông Vũ khai số tiền đưa cho từng người như nội dung đã thể hiện trong cáo trạng. Cụ thể, ông Vũ đưa cho ông Son 3 triệu USD, đưa cho ông Trà 2,5 triệu USD, đưa cho ông Tuấn 200.000 USD và đưa cho ông Hải 500.000 USD. HĐXX hỏi ông Vũ: . Khi dự án chưa thực hiện, bị cáo có thỏa thuận với bốn người này về việc đưa tiền không? + Bị cáo không thỏa thuận gì. Bị cáo đưa tiền trước và sau tết, khi đó bị cáo đã ký xong hợp đồng với MobiFone và đã nhận đầy đủ tiền. . Theo bị cáo, thương vụ mua bán giữa MobiFone và AVG, phía bên bán là AVG có lãi nhiều không? + Bị cáo nhẩm so với số tiền mình đã chi ra (cho AVG) thì thực ra cũng hòa nhau. . Số tiền chi ra có bao gồm số tiền bị cáo đưa lại cho bốn người có thẩm quyền của Bộ TT&TT và MobiFone không? + Số tiền bị cáo nhận về và số tiền bị cáo đưa để cám ơn là hai khoản tiền khác nhau. Bị cáo dùng tiền cá nhân của mình đã có từ việc làm ăn khác để cám ơn. . Vì sao bị cáo phải bỏ một số tiền cá nhân lớn như vậy để cám ơn? + Việc bị cáo vừa nêu là bị cáo nhẩm nhẩm như vậy. Xưa bị cáo chi nhiều (cho AVG), giờ bán đi bị cáo thu về như vậy cũng là đạt được mục đích của mình. Lúc đó bị cáo không muốn kinh doanh AVG nữa mà muốn chuyển sang làm vài việc khác.