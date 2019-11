Nhiều quan chức không bị tội trong vụ phá 110 ha rừng

Khai trừ Đảng đối với cựu trưởng công an huyện Tháng 1-2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Đại tá Đỗ Minh Tân, cựu Trưởng Công an huyện Đồng Xuân. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, ông Đỗ Minh Tân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, tiếp tay cho hành vi lập hồ sơ khống xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng. Từ đó dẫn đến rừng bị chặt phá với diện tích lớn, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự; bao che, hướng dẫn cho đối tượng đối phó với cơ quan điều tra, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định: Vi phạm của ông Đỗ Minh Tân là rất nghiêm trọng, có biểu hiện vụ lợi cá nhân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an. Tuy nhiên, việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Tân của các tổ chức đảng ở tỉnh Phú Yên chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm.