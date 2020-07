Nhớ lại mâu thuẫn cũ, cháu sát hại dã man cô ruột

Ngày 24-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm Trung Kim Phong (24 tuổi, ngụ quận 8, TP. HCM) về tội giết người.



Bị cáo Trung Kim Phong tại HĐXX. Ảnh: NAM AN.

Theo cáo trạng, bà H. là cô ruột của Phong sống tại phường 12, quận 8. Chiều 27-4-2019, bà H. đang ngồi tại nhà đánh máy vi tính, Phong lấy búa và dao tấn công từ sau lưng khiến bà H. tử vong tại chỗ.



Gây án xong, Phong dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho Công an TP.HCM trình báo. Công an phường đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú đối với Phong.



Quá trình khai báo, Phong nói thời gian ở chung nhà với cô, do mâu thuẫn về những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt nên hay bị cô la mắng. Thời điểm gây án, Phong bị kích động và bột phát vì nhớ lại những mâu thuẫn trước đó.

VKS truy tố Phong về hành vi giết người mang tính côn đồ, tuy nhiên, đề nghị áp dụng cho Phong các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, tự thú.

Đại diện bị hại (bác ruột) bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để Phong có tương lai làm lại cuộc đời.

Về dân sự, mặc dù đại diện gia đình của nạn nhân, em ruột bà H., không yêu cầu bồi thường nhưng bố mẹ bị cáo đã bồi thường hơn 40 triệu đồng.

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, dù biết hành vi của mình và mong cơ hội sống.

HĐXX nhận định, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhưng bị cáo đã ra tay sát hại chính người thân của mình. Đây là hành vi dã man, cần có mức án nghiêm để răn đe. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Phong án chung thân.