Ngày 15-2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 bị cáo về tội lưu hành tiền giả.

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Sơn (31 tuổi) 10 năm tù; Lê Văn Đém (25 tuổi) bảy năm tù; Phạm Tấn Được (30 tuổi) sáu năm tù; Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi) và Phạm Tấn Lợi (22 tuổi) mỗi bị cáo ba năm chín tháng tù; ba bị cáo Nguyễn Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (21 tuổi) và Nguyễn Hữu Tiến (31 tuổi) mỗi người bị tuyên phạt ba năm tù.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Từ khoảng tháng 9-2020, Lê Thanh Sơn sử dụng mạng xã hội Facebook, liên lạc với trang “Hỗ trợ người nghèo”, thỏa thuận mua của Lê Hoàng Mãi 90 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với giá 15 triệu đồng.

Khoảng một tháng sau, Mãi cùng Trần Văn Phương thuê xe 4 chỗ đến khu vực Đèn Bốn Ngon, TP Long Xuyên, An Giang giao tiền giả trên cho Sơn.

Sau khi mua được tiền giả, Sơn về nhà trọ kiểm tra thì phát hiện tiền giả bị nhòe nên điện thoại cho Mãi yêu cầu đổi lại. Mãi đồng ý nhưng Sơn phải mang tiền lên TP.HCM. Sơn rủ Đém đi đổi nhưng lúc này Đém không biết là tiền giả.

Đến nơi, Mãi chỉ đưa trước cho Sơn 50 triệu đồng tiền giả, số còn lại sẽ đưa sau. Khi về đến An Giang, Sơn mới cho cho Đém biết việc đi đổi tiền giả, rồi lôi kéo Đém cùng tham gia tiêu thụ tiền giả. Sơn hứa sẽ chia tỉ lệ 1 cho Đém và 3 cho Sơn tiền thật thì Đém đồng ý.

Sơn lấy 20 triệu đồng tiền giả đưa cho Đém tiêu thụ, còn lại Sơn đem về nhà cất giấu. Quá trình kiểm tra tiền giả, Sơn phát hiện 7,5 triệu đồng bị nhòe nên đã đốt; số còn lại Sơn bán lại cho Đém và Được với giá 4,5 triệu đồng nhưng chưa trả tiền.

Sau đó, Đém và Được rủ thêm Lợi, Đạt, Tuấn, Tiến, Phong, Bằng, Đạt nhỏ và bạn Đạt nhỏ cùng đi tiêu thụ 26,5 triệu đồng ở nhiều tỉnh, thành miền Tây, trong đó còn mua cả ma túy sử dụng. Số tiền giả còn lại bị hỏng không sử dụng được và bị mất, trong đó có 10 triệu đồng trong lúc đi tiêu thụ thì gặp công an đi tuần tra, sợ bị phát hiện nên Đém vứt xuống sông.

Đến tối 23-1-2021, Đạt và một người tên Dệ (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) đến tiệm tạp hóa của anh Tô Hoàng Hiển (xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) mua 2 thẻ cào điện thoại di động loại 100.000 đồng, trả bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả. Ảnh Hiển trả lại tiền thừa 300.000 đồng tiền thật. Sau đó, phát hiện tiền giả, anh Hiển lâp tức trình báo công an.

Ngày 24-1-2021, Đém và Sơn đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận cùng các bị cáo khác lưu hành tiền giả.

Về phía Lê Hoàng Mãi và Trần Văn Phương, cả hai cũng khai nhận đã bán 50 triệu đồng tiền giả cho Sơn. Do cả hai đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM bắt, tạm giam nên không giao 40 triệu tiền giả còn lại được. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố Phương và Mãi về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.