Nhóm người nước ngoài bàn nhau lên mạng lừa tiền tỉ

Ngày 24-10, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Okwudilichukwu Chinedu Timothy (SN 1989, quốc tịch Negeria) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 7-2017, anh NTL (ngụ tại quận 11 ) lên Facebook kết bạn với một người nước ngoài giới thiệu là người quốc tịch Anh sống tại Luân Đôn. Sau thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa , điện thoại và một phong bì thông qua công ty giao nhận.

Sáng 31-7-2017, một phụ nữ gọi điện cho anh L. nói người của công ty giao nhận và L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí. Tin lời, anh L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này. Sau khi chuyển tiền, đợi đến chiều nhưng vẫn không thấy quà đến, anh L. gọi điện thoại hỏi thì không liên lạc được. Biết mình đã bị lừa nên anh L. đến công an trình báo.



Bị cáo Timothy sau phiên xử được dẫn giải về trại giam. Ảnh: H.Y

Vào cuộc, công an xác đinh được tên đăng ký số tài khoản nhận tiền là NTA. Làm việc, anh A khai cùng bạn ra Công viên 23 tháng 9 (Quận 1, TP.HCM) để học tiếng Anh thì làm quen với một người tên Edu Grace. Sau đó, người này nhờ cả hai mở giùm một số tài khoản ngân hàng . Sau đó anh này khai thêm ngoài mở tài khoản còn rút tiền giùm.

Trong thời gian công an làm với với anh A thì Edu Graca gọi yêu cầu rút tiền giùm. Anh A hẹn Edu Grace đến một quán thức ăn nhanh ở quận 1 nói chuyện. Và khi Edu Grace xuất hiện thì bị công an bắt.

Sau đó, công an làm rõ được Edu Gracechính là Okwudilichukwu Chinedu Timothy. Anh này nhập cảnh Việt Nam cuối tháng 4-2015. Trong thời gian ở đây, Timothy gặp gỡ và được hai người bạn ngoại (chưa rõ lai lịch ) rủ nhau cùng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt.

Trong đó, Timothy có vai trò tìm người Việt Nam đứng tên mở tài khoản cung cấp cho đồng bọn. Còn hai người bạn lên mạng kết bạn giả vờ kêu gửi quà rồi yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản do Timothy cung cấp. Tiền vào rút ra, Timothy được chia tỉ lệ 6,8%, 6,9% hoặc 10%.

Cơ quan chức năng xác định được tám người bị hại của nhóm này bị chiếm đoạt. Một số người bị hại khác có nộp tiền vào tài khoản nhưng do không có địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh, truy tìm...

Theo CQĐT, nhóm Timothy đã lên mạng lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin gần 1,9 tỉ đồng thông qua bảy tài khoản ngân hàng. Trong đó, Timothy được hưởng gần 220 triệu đồng. Hai người bạn cùng thực hiện hành vi lừa với Timothy chưa xác định rõ nhân thân lai lịch nên không có cơ sở để truy tìm, điều tra, xử lý....