Ngày 23-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh xác nhận TP đang chuẩn bị báo cáo Chính phủ các kiến nghị liên quan đến dự án 181 ha và dự án 29 ha Đa Phước (thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê).

Đối với dự án 29 ha, kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thực hiện nội dung: “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án 29 ha”.

Các bản án của TAND TP Hà Nội trong năm 2020 giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc khu đô thị mới quốc tế Đa Phước và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này.



Đà Nẵng cho biết không thể thu hồi hai dự án 29 ha và 181 ha Đa Phước.

Nhiều hộ dân đã dọn vào sinh sống ổn định trong dự án 29 ha Đa Phước.

Về vấn đề này, các ngành chức năng TP Đà Nẵng nhận thấy việc thực hiện hai nội dung trên là không thể. Lý do là Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (chủ đầu tư dự án) đã chuyển nhượng nhà cho người dân vào ở trong dự án. Do vậy, khi thu hồi dự án phải thu hồi nhà, đất của toàn bộ hộ dân đang sinh sống trong khu đất.

Sau khi thu hồi, việc giao lại đất cho các hộ dân là không thực hiện được, do không giao trực tiếp mà phải qua đấu giá. Do đó, phán quyết của tòa rất khó thực hiện trên thực tế. Ngoài ra, việc thu hồi đất sẽ gây ra tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn TP.

UBND TP Đà Nẵng đang chuẩn bị báo cáo Chính phủ các kiến nghị liên quan đến dự án 181 ha và dự án 29 ha Đa Phước (thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê). Hiện UBND TP đã chính thức gửi kiến nghị về việc kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án liên quan dự án 29 ha lên TAND Tối cao. Ông LÊ TRUNG CHINH, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Để đảm bảo sớm tiếp tục triển khai dự án nhằm ổn định tình hình và tránh mất an ninh trật tự, Đà Nẵng sẽ xin ý kiến Thủ tướng cho phép thực hiện nội dung theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và cho phép không thực hiện nội dung tại bản án về thu hồi khu đất 29 ha.

Đối với dự án 181 ha, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, có hai nội dung song song phải thực hiện. Cụ thể là kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án.

Thứ hai là thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181 ha đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. UBND TP Đà Nẵng cần lưu ý tạo điều kiện để sớm phát triển khai thác, sử dụng quỹ đất này theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP, tránh xảy ra khiếu kiện sau này.

Các cơ quan tham mưu của Đà Nẵng nhận thấy việc thực hiện hai nội dung trên là không thể. Để đảm bảo sớm tiếp tục triển khai dự án và ổn định tình hình nhằm tránh mất an ninh trật tự, Đà Nẵng dự kiến xin ý kiến Thủ tướng cho phép thực hiện nội dung “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án 181 ha” và không thực hiện nội dung thu hồi dự án 181 ha.

Theo ông Lê Trung Chinh, hiện rất khó để nói về các khả năng sẽ xảy ra, chính quyền TP đang nỗ lực làm hết trách nhiệm. “TP đã chính thức gửi kiến nghị về việc kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án liên quan dự án 29 ha lên TAND Tối cao, cái này mới quan trọng” - ông Chinh cho hay.