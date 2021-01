Những ngày đầu vận hành TAND TP Thủ Đức: Suôn sẻ

VKS: Bắt tay ngay vào việc Tại trụ sở VKSND TP Thủ Đức (trụ sở VKSND quận 2 cũ), do tính chất đặc thù của ngành, rất ít người dân đến làm việc với VKS, chủ yếu là các cán bộ công an đến làm việc. Cơ quan này cũng mới kiện toàn chức danh viện trưởng vào hôm 25-1. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo VKSND TP Thủ Đức cho biết hiện cơ quan đã bắt tay vào vận hành ngay sau khi bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý ngày 25-1. Đối với án hình sự, VKSND TP vẫn đang tiến hành phối hợp với các cơ quan tố tụng. Các bước tiến hành tố tụng vẫn đang thực hiện theo đúng quy định. Riêng đối với các loại án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, do hiện nay tòa vẫn chưa mở phiên xử (chưa có hội thẩm nhân dân) nên VKS chưa triển khai phối hợp ngay. Cạnh đó, việc thi hành án dân sự cũng tạm thời ngưng. HOÀNG YẾN ghi