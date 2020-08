Nữ bị cáo ở chung khách sạn với 3 nam bàn chuyện lừa đảo

“Không tìm được danh tính vì sổ lưu trú không còn lưu” Về lý do tung tích ba đồng phạm Cá, Mỹ Tiền, Đức Trường như “bóng chim tăm cá”, cáo trạng dẫn lời người quản lý khách sạn giải thích là do khách sạn sửa chữa. Theo đó, khoảng tháng 10-2019 có nhóm 4 người gồm một nữ, ba nam đến thuê phòng ở tới giữa tháng 11-2019. Do khách sạn đang sửa chữa, cải tạo nên không còn lưu giữ sổ lưu trú. “Đối với các đối tượng Cá, Mỹ Tiền, Đức Trường, hiện cơ quan điều tra, khi nào xác định được sẽ xử lý sau” – cáo trạng nêu.