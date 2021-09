Chiều 27-9, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Cao Thị Anh Thư (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, An Giang) bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù.

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2018, Thư được tuyển dụng làm nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH Srisawad Việt Nam Chi nhánh Long Xuyên 1 (đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang).

Thư được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ và giải ngân cho khách hàng có nhu cầu vay tiền, thông qua hình thức cầm cố giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy. Quá trình làm việc, Thư nảy sinh ý định lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền công ty tiêu xài cá nhân.



Bị cáo Cao Thị Anh Thư tại tòa. Ảnh: TIẾN TẦM

Theo đó, Thư lấy thông tin của khách hàng, lập hồ sơ vay tiền các biểu mẫu do Công ty quy định, rồi scan hồ sơ cùng giấy chứng nhận đăng ký xe của khách hàng, gửi vào hệ thống phần mềm quản lý của công ty để thẩm định. Công ty xét duyệt cho vay thì tiền được chuyển qua các tài khoản do Thư quản lý, còn phía khách hàng Thư nói dối là công ty không đồng ý cho vay.

Để công việc được thuận lợi, Thư lên Facebook mua 47 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô với giá 500.000đ/giấy. Sau đó Thư giả chữ ký khách hàng, ký tên vào hợp đồng vay vốn, phiếu thu, phiếu chi cùng với giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy giả để vào hồ sơ, gửi về Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long theo yêu cầu của Công ty.

Với thủ đoạn này, từ tháng 7-2019 đến 4-2020, Thư đã lập 47 hồ sơ khống và 1 hồ sơ nâng khống số tiền vay của khách hàng qua đó chiếm đoạt 719 triệu đồng của Công ty TNHH Srisawad Việt Nam.

Đến tháng 5-2020, nhân viên thu nợ của công ty điện thoại nhắc khách hàng trả tiền vay thì phát hiện sự việc. Sau khi bị bại lộ, Thư đã tất toán 14 hồ sơ, với số tiền trên 332 triệu đồng, Thư còn chiếm đoạt trên 386 triệu đồng của 34 hồ sơ, không có khả năng thanh toán.