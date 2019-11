Oan nghiệt: Con rể đi tù khi bố vợ làm khai sinh cho cháu

Ngày 6-11, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Vũ Linh bốn năm tù về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.



Bị cáo Linh tại tòa ngày 6-11. Ảnh: NN

Theo cáo trạng, Linh và H. (SN 2.000) quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau. Khoảng tháng 2-2015, Linh hẹn H. đi chơi và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục. Tháng 8-2015, H. báo cho Linh biết đã có thai nên gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Sau đó, H. sinh con gái.

Đến tháng 7-2017, do mâu thuẫn gia đình nên H. đem con về nhà cha mẹ ruột ở. Tháng 6-2018, cha H. đến phường làm giấy khai sinh cho cháu ngoại. Từ đó, công an phường phát hiện vụ việc, chuyển hồ sơ đến công an quận Bình Thủy thụ lý theo thẩm quyền.

Theo giấy khai sinh và giấy chứng sinh thì thời điểm sinh con, H. mới 15 tuổi 18 ngày. Theo kết luận giám định, thời điểm Linh có hành vi quan hệ tình dục với H. thì Linh ở độ tuổi 18 tuổi 9 tháng, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Bị hại và gia đình bị hại không có yêu cầu bồi thường và làm đơn xin bãi nại cho bị cáo.