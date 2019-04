Ông Nguyễn Hữu Linh đã có mặt tại Công an quận 4

“Chiều 25-4, ông Linh đã có mặt tại Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 4 để làm việc” - nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết.



Một lãnh đạo Công an quận 4, TP.HCM cũng xác nhận Công an quận 4 đã mời ông Nguyễn Hữu Linh lên để tống đạt quyết định khởi tố. “Công an đã mời bị can lên tống đạt theo đúng quy định của pháp luật.” - vị này nói khi PV đặt câu hỏi “việc tống đạt quyết định khởi tố cho ông Linh diễn ra ở nhà hay ở đâu?”.

Trước đó, nguồn tin cho hay ông Linh rất hợp tác trong quá trình điều tra. Ông cũng đã làm giấy cam đoan không bỏ trốn, không rời khỏi nơi cư trú nếu không được CQĐT cho phép và sẽ có mặt theo giấy triệu tập của CQĐT.

Cùng ngày, Trung tá Trần Khánh, Phó Trưởng Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng, cho biết đơn vị này vừa nhận được yêu cầu xác minh lý lịch bị can Nguyễn Hữu Linh từ Công an quận 4, TP.HCM. Ông Linh có đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Thạch Thang.



Ông Nguyễn Hữu Linh đã trở thành bị can trong vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ảnh: INTERNET

Theo quy định, nếu bị can Nguyễn Hữu Linh có nơi tạm trú tại TP.HCM hoặc một địa phương khác thì công an sẽ gửi lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đã được VKS phê chuẩn về nơi đó. CQĐT không nhất thiết phải gửi thông báo về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

“Trường hợp của ông Linh có thể đăng ký tạm trú nơi nào tiện cho cuộc sống của mình. Và ông Linh cũng không bắt buộc phải đăng ký tạm vắng nếu đi khỏi phường Thạch Thang” - Trung tá Khánh nói.

Trung tá Khánh cho biết thêm đơn vị nơi ông Linh đăng ký sinh hoạt Đảng sẽ phải được nhận thông báo của công an về việc đề nghị tạm dừng sinh hoạt Đảng đối với bị can này. Sau đó, tổ chức sẽ xem xét các hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Linh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau 20 ngày xác minh tin báo tố giác tội phạm về clip ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND Đà Nẵng, có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy ở quận 4, ngày 22-4, cơ quan tố tụng quận này đã khởi tố ông Linh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với ông này. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra.