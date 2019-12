Ông Nguyễn Hữu Tín thừa nhận đã làm sai

Ngày 26-12, TAND TP.HCM mở phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm sai phạm trong việc giao đất ở số 15 Thi Sách (quận 1) cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” làm chủ tịch HĐQT).



Ông Tín bị cáo buộc từ năm 2014 đến 2016, với tư cách là phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng bốn cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật, tiếp tay cho Vũ “nhôm” thâu tóm nhà, đất công có vị trí đắc địa với giá rẻ, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

“Tôi đã làm sai”

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Tín thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng. Ông cho rằng nhà, đất số 15 Thi Sách là tài sản nhà nước quản lý. Ông là người trực tiếp ký quyết định chấp thuận chủ trương giao cho Công ty Bắc Nam 79 thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất này.

Cơ quan đề xuất là Sở TN&MT, Văn phòng UBND TP rà soát, dự thảo văn bản để bị cáo ký văn bản này. Ông cũng trình bày khi ký quyết định đã không thông qua Ban chỉ đạo 09 mà chỉ gửi theo quy trình.

Bị cáo Tín nói: “Tôi đã làm sai nhưng vì Công ty Bắc Nam 79 là doanh nghiệp đặc thù, trực thuộc Bộ Công an nên tôi đã bút phê cho anh Lê Văn Thanh (cựu phó chánh Văn phòng UBND TP - PV) giao Sở TN&MT TP hướng dẫn. Bút phê này chỉ mang tính chất nội bộ, không phải là chỉ đạo ngành”.

Giải thích cho việc ký giao nhà đất, ông Tín nhiều lần thừa nhận đã làm sai nhưng do ông tin tưởng tham mưu của cấp dưới và công văn của Bộ Công an muốn có đất để phục vụ an ninh.

Suốt quá trình xét hỏi, ông Tín nhiều lần nhắc đến chuyện Bộ Công an gửi công văn đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ công ty “bình phong”.

“Vì đây là doanh nghiệp đặc thù nên bị cáo xem xét căn cứ trên đề nghị từ Bộ Công an. Nếu doanh nghiệp bình thường xin thuê đất do Nhà nước quản lý thì quy trình duyệt hồ sơ sẽ không như thế. Theo quy định, việc thuê đất phải qua đấu giá nhưng bị cáo không chỉ đạo làm đúng quy trình cũng vì lý do trên” - bị cáo Tín nói. ông cũng nhấn mạnh đây là nguyên do chủ yếu khiến ông và cấp dưới làm việc sai quy trình, dẫn đến hành vi vi phạm.



Bị cáo Nguyễn Hữu Tín bị dẫn giải đến tòa sáng 26-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

“bị cáo không có động cơ tư lợi cá nhân”

Chủ tọa hỏi: “Cáo trạng có buộc tội oan sai với bị cáo không?”. Ông Tín trả lời: “Bị cáo xin chấp nhận, không oan sai gì nhưng nói bị cáo có vai trò chủ mưu thì mong HĐXX xem xét. Bị cáo không chỉ đạo làm sai, không có động cơ, mục đích tư lợi cá nhân gì cả”.

Cựu giám đốc Sở TN&MT - bị cáo Đào Anh Kiệt thì cho rằng cáo trạng truy tố không oan sai nhưng có một số nội dung chưa hợp lý. Đơn cử, cáo trạng kết luận một số hành vi do bị cáo thực hiện nhưng bị cáo hoàn toàn không hay biết vì lúc đó bị cáo đã về hưu.

VKS cáo buộc ông Kiệt cùng cấp dưới là bị cáo Trương Văn Út (cựu phó trưởng Phòng quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT) gửi công văn tham mưu cho ông Tín ký duyệt chủ trương cho thuê khu nhà đất trên với thời hạn 50 năm, gây thiệt hại hơn 800 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Kiệt nói vào thời điểm xảy ra vụ án, ông hiểu ý kiến bút phê chỉ đạo của ông Tín là UBND TP đã giao cho Sở TN&MT làm đầu mối để thực hiện các thủ tục tiếp theo để cho thuê nhà đất 15 Thi Sách…

HĐXX hỏi: “Bị cáo nhận thức như thế nào về vai trò của mình trong việc tham mưu cho UBND TP ký duyệt cho Công ty Bắc Nam 79 thuê đất?”. Ông Kiệt nói “thật sự rất khó trả lời”, bởi chỉ thuận theo chủ trương chứ không phải dựa trên đề xuất của Sở TN&MT. Khi nhận được công văn của ủy ban và các bộ, ông biết đây không phải thuộc thẩm quyền của mình nhưng vì quyết định đó của sở do ông ký với tư cách là giám đốc nên ông sẽ chịu trách nhiệm.

“Bị cáo phải nói thẳng rằng có những hành vi bị cáo không làm. Bởi sau khi ký tham mưu cho Bộ Công an thuê đất thì bị cáo về hưu. Sau này khu đất được dùng vào mục đích thương mại, bị cáo không hề biết” - ông Kiệt nói.

Hôm nay, 27-12, phiên xử tiếp tục với phần xét hỏi.