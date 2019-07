Ông Trần Bắc Hà chết, vụ án được điều tra ra sao?

Ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – gọi tắt là BIDV) được xác định là đã chết trong thời gian bị tạm giam. Trước đó, vào tháng 11-2018, ông Hà cùng các cựu thuộc cấp gồm ông Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 BLHS.

Vấn đề pháp lý đặt ra là khi ông Hà chết thì vụ án gồm nhiều bị can sẽ được giải quyết như thế nào?



Ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch BIDV) khi còn đương chức

Trao đổi với PV, ThS Trần Thanh Thảo (giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM) cho biết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 230 BLTTHS năm 2015 thì trong trường hợp có một trong các căn cứ được quy định tại Điều 157 BLTTHS thì CQĐT sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra. Trường hợp bị can chết trong giai đoạn điều tra thuộc căn cứ được quy định tại khoản 7 Điều 157 BLTTHS nên CQĐT sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can đó.

Căn cứ khoản 2 Điều 230 BLTTHS, trong trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra chỉ liên quan đến một bị can thì CQĐT chỉ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can có căn cứ. Đối với những bị can còn lại trong vụ án thì các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục thông thường.

Đồng tình, luật sư (LS) Nguyễn Văn Hồng (Đoàn LS TP.HCM) nhận định do ông Hà là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, là căn cứ để ra quyết định đình chỉ điều tra đối với riêng ông Hà theo Điều 230 BLTTHS.

Nói tóm lại, do đây là vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình chỉ điều tra đối với ông Hà không liên quan đến tất cả bị can nên CQĐT chỉ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Hà, các bị can cùng vụ vẫn tiếp tục bị điều tra, truy tố, xét xử bình thường theo luật định.