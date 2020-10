Ông trùm ma túy tâm thần, các đàn em lãnh án tử

Ngày 26-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng nghị tuyên phạt tử hình Nguyễn Thành Công (sinh năm 1986), Trương Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1966), Tăng Thành Linh (sinh năm 1976), Trần Tuấn An (sinh năm 1987, quê Cà Mau) và Lê Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1986) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX cũng bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo khác trong vụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Đáng chú ý HĐXX quyết định tạm đình chỉ xét xử đối với bị cáo Cao Trí Trung (sinh năm 1967) và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bị cáo. Lúc nào bị cáo khỏe lại thì sẽ xét xử sau.





Các bị cáo trong đường dây mua bán ma tuý. Ảnh: H.Y

Xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Tuấn An và Lê Nguyễn Hoàng Anh cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn Trung cùng 6 đồng phạm khác bị tuyên chung thân. 5 bị cáo khác bị phạt từ 3 năm 2 tháng 5 ngày tù đến 20 năm tù.

Sau đó, VKSND TP.HCM kháng nghị tăng hình phạt lên tử hình đối với Trung.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt lớn do Trung, An và Hoàng Anh cùng các đồng phạm thực hiện. Trong đó, từ tháng 3-2013 đến tháng 6-2013, Trung, An mua bán tổng cộng 158 bánh heroin (tương đương 54,2 kg), Hoàng Anh mua bán 96 bánh…



Tối 14-6-2013, công an quận 8 bắt quả tang Hoàng Anh đang mua bán ma túy và thu giữ của người này 15 bánh heroin (gần 6 kg). Bốn ngày sau, công an bắt Trung cùng nhiều viên thuốc lắc và nhiều mẫu ma túy trong nhà và xe hơi...