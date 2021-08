Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp trên cả nước, nhiều biện pháp mạnh đã được tăng cường để phòng chống dịch, nhiều vụ vi phạm phòng chống dịch đã bị xử lý, cả xử hình sự. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quy định về phòng chống dịch vẫn liên tiếp xảy ra với tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn, đe dọa cả thành quả phòng chống dịch của toàn dân và chính quyền.



Tù tội vì thông chốt, đánh công an

Ngày 24-8, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Điệp và Cù Anh Đức (cùng trú huyện Đan Phượng) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối muộn 19-8, Điệp điều khiển xe máy không biển số, chở theo Đức đi từ thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) đến phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm) để thăm bạn gái Đức.

Trên đường về, cả hai nhặt được một điếu cày nên Đức bảo Điệp lái xe vào đường N6 thuộc xã Song Phương (huyện Đan Phượng) tìm chỗ hút thuốc. Tuy nhiên, xe đi đến đường N6 thì gặp chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Hai thanh niên thấy cán bộ trực chốt ra hiệu lệnh kiểm tra nhưng không thực hiện mà phóng xe vượt qua. Bị truy đuổi, Đức cầm điếu cày vụt vào tay và mặt cán bộ ở chốt kiểm dịch. Cả hai tiếp tục quay lại chốt để ra quốc lộ 32 thì tông vào rào chắn và bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.



Bốn nam thanh niên tụ tập ăn nhậu bị Công an thị xã Thái Hòa phát hiện và xử lý. (Ảnh do Công an thị xã Thái Hòa cung cấp)

Cũng trong ngày 24-8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Bình Minh (32 tuổi) và Trần Anh Quân (34 tuổi, cùng trú trên địa bàn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Vào tối 10-8, Minh điều khiển xe máy chở theo Quân và một cháu bé khoảng 12 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển trên phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Khi xe đang di chuyển, hai thanh niên bị tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 phát hiện nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Minh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đại úy Ngô Hải Phú, Công an phường Khương Trung, đuổi theo, áp sát và yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, Quân kẹp cổ khiến anh Phú bị lôi theo xe và ngã đập vai phải xuống đường, dẫn đến gãy xương đòn phải.

Ngay sau đó, tổ công tác bắt giữ Quân đưa về trụ sở để làm rõ, còn Minh thì điều khiển xe bỏ chạy. Đến tối cùng ngày, Minh đến Công an phường Khương Trung trình diện. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Minh dương tính với chất ma túy.

Những chầu nhậu thách thức chỉ thị về chống dịch

Ngày 25-8, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ đề xuất UBND thị xã Thái Hòa xử phạt bốn nam thanh niên với số tiền 15 triệu đồng/người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 cùng này, tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 đi kiểm tra thì nghe tiếng ồn từ phía nhà trọ ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bốn nam thanh niên trên (tuổi từ 22 đến 29) đang ngồi ăn nhậu giữa sân khu nhà trọ trong khi thị xã đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bốn người đã uống gần hết két bia…

Tối 24-8, lực lượng chức năng phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đã phát hiện năm người đàn ông tụ tập ăn nhậu tại nhà một người trong số này thuộc hẻm 105, khu phố 4B. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp là 15 triệu đồng, tổng cộng mức phạt cho năm người là 75 triệu đồng.

Những hành vi nói trên rõ ràng là đi ngược với quyết tâm phòng chống dịch của cả nước. Nó là một trong những nguyên nhân góp phần làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần nghiêm trị hơn nữa để răn đe, ngăn chặn những vi phạm tương tự.

Hơn lúc nào hết, người dân cùng đồng lòng với Nhà nước tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, “ai ở đâu ở yên đó” nhằm góp phần cùng Nhà nước khống chế dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Phải xử thật nghiêm người vi phạm Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020. Ngoài ra, nếu trong các cá nhân tụ tập ăn nhậu có người bị nhiễm COVID-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử phạt tương ứng với các khung hình phạt tại Điều 240 BLHS 2015 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Những trường hợp người vi phạm có hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng sẽ bị xử lý hành chính. Nếu người vi phạm có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thì sẽ bị xử hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS. Hiện nay, nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc nhiều cá nhân chỉ vì các nhu cầu riêng mà ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương, làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là điều khó chấp nhận. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải xử lý thật nghiêm ở mức cao nhất, cả trong xử lý hành chính hoặc xử hình sự để tạo tính răn đe cao. Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM