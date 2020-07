Phân tích việc đổi tội danh nữ trưởng đoàn thanh tra

Lập luận của VKS trong cáo trạng Cáo trạng nêu bà Anh là trưởng đoàn thanh tra, dù biết rõ đối tượng thanh tra là UBND huyện Vĩnh Tường, không được thanh tra các dự án công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư nhưng bị can đã tổ chức kiểm tra hơn 160 dự án xây dựng, trong đó rất nhiều dự án vượt ra ngoài phạm vi thanh tra với mục đích các đơn vị phải nộp tiền để được giảm nhẹ vi phạm. Các bị can đã sử dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện ép buộc để chiếm đoạt tài sản của nhiều tổ chức, cá nhân. Số tiền 2,1 tỉ đồng mà các bị can chiếm đoạt đều liên quan đến việc kiểm tra các dự án không đúng đối tượng thanh tra, không có đơn vị nào đưa tiền liên quan đến các dự án do UBND huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư. Cơ quan công tố cho rằng bà Anh cùng đồng phạm đã sử dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện ép buộc để chiếm đoạt tài sản của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền đặc biệt lớn. Từ những căn cứ này, VKS truy tố các bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.