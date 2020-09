Pháp lý vụ bị xe cán chết do vướng cáp viễn thông

Khi nào phát sinh trách nhiệm dân sự hỗn hợp? Trong vụ này, dây cáp viễn thông bị đứt có thể là dây tự đứt hoặc do người khác gây ra. Nếu xác định được một chủ thể nào khác gây đứt dây cáp thì chủ thể đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Lúc này khó buộc họ phải chịu trách nhiệm dân sự vì theo thông tin thì dây cáp đã bị đứt trước đó mấy ngày. Điều này có nghĩa rằng trách nhiệm đặt ra là do nhà cung cấp mạng đã vi phạm trong quá trình quản lý, vận hành. Thực tiễn xét xử, tòa án còn xác định nếu anh P. cũng có lỗi trong việc gây ra thiệt hại cho chính mình như không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường thì thân nhân của anh P. không được bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tức là gia đình anh P. bị giảm mức bồi thường tương ứng với mức độ lỗi do hành vi của anh P. gây ra. Tình huống này khoa học pháp lý và thực tiễn xét xử gọi là trách nhiệm dân sự hỗn hợp. ThS NGUYỄN TRƯƠNG TÍN, Trường ĐH Luật TP.HCM