Phạt tài xế tông chết 4 người 12 năm tù

Uống rượu, phê ma túy, gây tai nạn thảm khốc Ngày 2-1, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Hiếu điều khiển xe đầu kéo chở 46 tấn gạo từ công ty tại xã Bình Lợi Nhơn (Tân An, Long An) đến cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM). Chiều cùng ngày, khi xe chạy đến ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức, Long An), Hiếu thấy nhiều xe đang dừng chờ đèn đỏ. Do khoảng cách gần và đã uống rượu, Hiếu không làm chủ được tay lái và đã tông vào 21 xe mô tô phía trước khiến bốn người chết, 25 người bị thương, hàng loạt xe hư hỏng. Trong đó một người bị thương tích đến 98%. Sau khi gây tai nạn, Hiếu bỏ xe chạy bộ đến nhà dì ruột. Thấy Hiếu tinh thần hoảng loạn nên dì của Hiếu đã cho Hiếu uống thuốc giải rượu và ăn uống. Tối cùng ngày, Hiếu được cha đưa đến Công an tỉnh Long An đầu thú. Tại đây Hiếu khai nhận hành vi phạm tội. theo kết quả xét nghiệm, Hiếu có nồng độ cồn trong máu và dương tính với chất ma túy.