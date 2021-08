Ngày 31-8, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Hà (54 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, An Giang) 18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, trước đó, Hà được hai người ở Campuchia gọi điện thoại kêu đưa ba người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 500.000 đồng/người.



Bị cáo Huỳnh Thanh Hà. Ảnh: TIẾN TẦM

Vào khoảng 18 giờ 20 phút, ngày 7-3, Hà kêu con ruột là HPL (16 tuổi) điều khiển vỏ lãi đưa Dương Xuân Hiếu, Đậu Trung Nghĩa và Nguyễn Thị Thanh Tâm xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Khi đến khu vực ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú thì lực lượng Công an xã Phú Hội phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phú Hội phát hiện và bắt giữ.

Sau đó, Hà đến công an đầu thú. Hà khai trước đó bị cáo đã đã trót lọt ba người khác xuất cảnh trái phép qua Campuchia thu lợi bất chính 1,5 triệu đồng.

Do L. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan An ninh điều tra đã giao lại cho địa phương quản lý, giáo dục theo quy định.