Phạt tù người phụ nữ tung tin có người chết vì COVID-19

Ngày 11-5, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm, tuyên phạt Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi) 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Bị cáo Phú tại tòa ngày 11-5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, ngày 25-2, Đội An ninh Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook “Jame Ng” đăng bài viết có nội dung: “Mới nhận đc tin hôm nay có ng chết vì Coronavirus ở Vn ng Việt Nam sao không thấy tờ báo nào viết hết vậy ta!”.

Đây là nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận nên công an đã tiến hành kiểm tra và mời làm việc đối với chủ tài khoản là Phú.

Kết quả điều tra và làm việc cho thấy Phú đã đăng tải, chia sẻ 14 bài viết thể hiện nội dung không đúng sự thật về dịch COVID-19, nói xấu chế độ và Nhà nước Việt Nam. Phú còn có nhiều bình luận bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo kết luận của Sở TT&TT TP Cần Thơ, nội dung các bài viết trên tuyên truyền quan điểm, thông tin chống đối, chống phá, xuyên tạc, phỉ báng đối với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Nội dung các bài viết thể hiện rõ sự tiêu cực, nhằm mục đích chống, phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của Nhà ước, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, những thông tin sai lệch về dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng nhiều mặt của xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chống dịch bệnh của Chính phủ và bộ máy chính quyền các cấp.