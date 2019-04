Phê chuẩn quyết định khởi tố vụ điện giật chết người đi xe máy

Ngày 29-4, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Quang Hiển (36 tuổi, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ). Ông Hiển là công nhân công nhân Đội Quản lý vận hành điện chiếu sáng (QLVHĐCS) số 3 (phụ trách khu vực quận Cẩm Lệ) thuộc Công ty QLVHĐCS công cộng TP Đà Nẵng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Hiện trường vụ điện giật chết người đi xe máy. Ảnh: HẢI HIẾU

Cụ thể, việc vô trách nhiệm của ông này khiến người đàn ông tử vong để lại vợ, con nhỏ và mẹ già.



Theo hồ sơ vụ án, ngày 12-2-2018, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình thủy Hà Nội gửi công văn đến Công ty QLVHĐCS công cộng xin đấu nối tạm nguồn từ trụ đèn chiếu sáng tại công trình dịp Tết Nguyên đán trong thời gian 17 ngày.

Ông Ông Văn Hùng là Tổ trưởng Tổ nhận khoán thi công trụ điện, ống cáp ngầm công trình của công ty này đã trang bị toàn bộ dây điện, cục đấu nối. Ngày 13.2.2018, Hiển theo phân công của đơn vị đấu nối tạm nguồn chiếu sáng từ 3 trụ điện CS03, CS13 và CS40 sang 3 trụ thép của hạng mục cảnh quan kênh Yên Thế - Bắc Sơn, với sự chứng kiến của Nguyễn Thành Công, nhân viên kỹ thuật Công ty QLVHĐCS công cộng và ông Hùng.

Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội là đơn vị thi công hạng mục kiến trúc ảnh quan kênh Yên Thế - Bắc Sơn (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm đơn vị điều hành.

Ngày 2-3-2018, hết thời hạn đấu nối tạm, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo Hiển cắt đấu nối nhưng ông này không thông báo cho ông Hùng và Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội. Hiển dùng kìm cắt hai điểm đấu nối tại trụ CS13 và CS40, nhưng không tháo rời, thu hồi dây điện. Riêng tại trụ CS03 trước cổng chợ Hòa An, Hiển không cắt đấu nối mà vẫn để nguyên đoạn dây điện này như khi đấu nối ban đầu.

Trong quá trình quản lý điện chiếu sáng địa bàn, Hiển thường xuyên kiểm tra và nhìn thấy ba đoạn dây điện đấu nối tạm vẫn quấn vào thân trụ điện và trụ thép, cách mặt đường 6m nhưng không có biện pháp xử lý.

Lúc 18 giờ 50 phút ngày 10-12-2018, tức sau hơn 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn đấu nối, anh Trương Vũ Huy (31 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) chạy xe máy chở vợ là Trần Huệ Trâm (29 tuổi) trụ điện CS03, thấy dây diện kéo ngang đường cách mặt đất khoảng 1 m nên dùng tay dở lên để chui xe qua. Anh Huy cùng vợ bị điện giật nhưng anh Huy đã tử vong.

Sau vụ việc, ngày 14-1, Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án và bị can, tuy nhiên Viện kiểm sát cùng cấp đã yêu cầu tiếp tục điều tra bổ sung và đến nay đã phê chuẩn.

Công an quận đang tiếp tục điều tra mở rộng điều tra vụ án và xem xét truy tố thêm những người liên quan.