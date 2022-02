Hai năm, truy tố 30 vụ/102 bị can

Tháng 7-2020, đúng lúc dịch bùng phát dữ dội tại TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện một người TQ tổ chức cho nhiều đồng hương nhập cảnh trái phép vào VN với sự tiếp tay của hai người VN. Vụ án Chen Xing Fa và đồng phạm nhanh chóng được điều tra, truy tố và đưa ra xét xử chỉ trong vòng hơn một tháng. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên trong cả nước xét xử về tội danh này.

Theo thống kê, trong hai năm bùng phát dịch COVID-19, VKSND TP Đà Nẵng đã điều tra, truy tố 30 vụ/102 bị can về các loại tội phạm liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại VN trái phép, vi phạm quy định về nhập cảnh. Riêng năm 2021, VKSND TP Đà Nẵng đã truy tố 21 vụ/80 bị can. Nhiều người tiếp tay khóc vì hối hận . Phóng viên: Đã có thời điểm cả TP Đà Nẵng phải oằn mình chống dịch nhưng vẫn có người VN tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh và ở lại trái phép. Theo ông, đâu là nguyên nhân và cái giá lớn nhất mà họ phải trả là gì? + Ông Trần Hoài Nam: Nguyên nhân chủ yếu là do vụ lợi. Họ vì cái lợi trước mắt mà đồng ý cho những người nhập cảnh trái phép thuê nhà, tìm nơi ở, lo dịch vụ ăn uống, mua giúp đồ dùng sinh hoạt… để thu tiền. Đa số bị can người VN đều thành khẩn khai báo và phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, cái giá lớn nhất của việc tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh hoặc ở lại trái phép, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh chính là sự lên án của xã hội, lương tâm của họ sẽ hổ thẹn với những việc đã làm. Tôi nhớ ở vụ Chen Xing Fa, các đồng phạm người VN khi đó phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận, quá trình điều tra và xét xử tại tòa, có người đã khóc rất nhiều vì hối hận.