Phụ nữ mù dùng nón bảo hiểm quơ đánh công an

Ngày 25-4, TAND huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử đối với bà Phan Thị Kim Lan (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) do vắng mặt một đương sự là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bà Lan bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.

Bà Lan bị mù hai mắt từ nhỏ, từ năm 2014 bà được trợ cấp xã hội (đối tượng là người khuyết tật, mức độ khuyết tật nặng).

Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 17-5 tới.



Bà Phan Thị Kim Lan mắc bệnh khiếm thị từ nhỏ.

Theo hồ sơ, khoảng 7 giờ sáng 7-1-2019, tổ tuần tra của Công an xã Phong Nẫm gồm ông Trần Xuân Bắc- Phó trưởng Công an xã và 2 công an viên Đoàn Minh Thông, Đặng Tâm Thiện đã ra quân thực hiện giải tỏa giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019.

Khi tổ tuần tra đến khu vực chợ tự phát thuộc ấp Cầu Hòa (xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm), phát hiện chị Nguyễn Thị Oanh bày bán rau lấn chiếm hành lang an toàn giao thông nên tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính.



Oanh không chấp nhận và không đồng ý ký tên vào biên bản. Oanh điện thoại cho mẹ ruột là bà Phan Thị Kim Lan (bị mù hai mắt) báo tin đã bị công an xã bắt. Bà Lan được người nhà chở đến hiện trường. Oanh và bà Lan đều thừa nhận việc Oanh bày bán lấn chiếm an toàn giao thông nhưng cả hai đều cho rằng tổ tuần tra làm việc không công bằng vì ở chợ tự phát còn có nhiều người khác cũng lấn chiếm nhưng công an chỉ bắt một mình Oanh.

Bà Lan liên tục dùng lời lẽ thô tục xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ. Bà cầm mũ bảo hiểm tiến lại vị trí ông Bắc đang đứng, dùng tay trái nắm cổ ông Bắc, tay phải cầm mũ bảo hiểm đánh liên tục nhiều cái vào đầu ông này. Bà còn nắm cổ áo, xé rách túi quần và dùng miệng cắn vào cánh tay một người khác.

Ngay lúc này, tổ tuần tra khống chế bà Lan, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Sau đó, bà Lan bị khởi tố, truy tố về tội chống người thi hành công vụ, con gái bà bị xử phạt vi phạm hành chính.