Quan điểm của công an về vụ người ở tù xong xin làm bị cáo

Mới đây, ông Bùi Văn Xoa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang do phó thủ trưởng thường trực đại tá Nguyễn Văn Luyện ký.

Ông Xoa là người đã được công an tỉnh này cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù bốn năm nhưng vẫn xin làm bị cáo để có cơ hội kêu oan.



Ông Bùi Văn Xoa. Ảnh: YC

Trước đó, ngày 20-11-2020, ông Xoa đã làm đơn khiếu nại kết luận điều tra ngày 16-11-2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vì cho rằng việc tiếp tục truy tố ông giúp sức cho bị can đầu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng, buộc tội thiếu căn cứ pháp lý, gây oan sai cho ông... Ông đề nghị hủy bỏ kết luận điều tra và đình chỉ điều tra bị can, đình chỉ giải quyết vụ án đối với ông.



Theo quyết định giải quyết khiếu nại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho rằng trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại và kết quả xác minh, đơn khiếu nại của ông Xoa là sai toàn bộ.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bác đơn khiếu nại của ông Xoa, giữ nguyên kết luận điều tra. Bác khiếu nại thông báo số 53/TB của cơ quan này liên quan việc ông Xoa tố cáo điều tra viên Đào Thế Đông có hành vi dụ cung, bức cung nhục hình, làm sai lệch hồ sơ vụ án vì không có cơ sở.

Theo công an tỉnh quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu không thống nhất, ông Xoa có quyền khiếu nại đến VKSND tỉnh Kiên Giang.

Ông Xoa cho rằng, ông khiếu nại kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang. Ngày 1-12-2020, Cơ quan mày ra thông báo trả lời đơn là việc khiếu nại của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Thế nhưng không hiểu sao, ngày 6-3-2021 ông tiếp tục nhận được quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên. Tức là một nội dung khiếu nại nhưng công an có hai quan điểm khác nhau.

Cạnh đó, theo ông Xoa, việc giải quyết khiếu nại phải thẩm tra, xác minh, phân tích viện dẫn căn cứ pháp lý để chỉ ra việc ông khiếu nại là đúng hay sai. Tuy nhiên trong quyết định giải quyết khiếu nại, công an tỉnh chỉ nhận định ngắn gọn khiếu nại của ông là sai toàn bộ mà không chỉ ra được vì sao sai.

Mặt khác, việc ông khiếu nại điều tra viên Đào Thế Đông có hành vi dụ cung, bức cung nhục hình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Thông báo 53 xác định nội dung này thủ trưởng CQĐT sẽ phân công đơn vị chức năng thẩm tra, xác minh và trả lời ông sau. Nội dung tố cáo này chưa được cơ quan nào giải quyết nhưng, quyết định này lại cho rằng nội dung tố cáo đã được thẩm tra, xác minh kết luận nội dung tố cáo là không có cơ sở.

Từ đó ông Xoa đã làm đơn khiếu nại gửi đến VKSND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan có thẩm quyền. Ông đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang phải thu hồi, hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại trên…