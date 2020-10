Quản lý giao hàng chuyên trộm tại siêu thị

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm và đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Đăng (sinh năm 1994), y án chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, lấy lý do hoàn cảnh khó khăn, lao động chính, Đăng xin sửa án sang cải tạo không giam giữ. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo này thực hiện đến 6 lần trộm cắp nên không giảm án.

Theo hồ sơ, Đăng làm ở bộ phận giao hàng cho khách có nhu cầu đưa về tận nhà tại siêu thị Lotte quận 7 (thuộc Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam). Đăng không có nhiệm vụ đổi hàng nhưng do siêu thị đông nên vẫn làm công việc hỗ trợ khách hàng.



Ảnh minh họa



Trong quá trình hỗ trợ, Đăng thấy quy trình đổi hàng lỏng lẻo và chỉ có một bảo vệ nữ mới vào làm chưa nhớ hết quy trình hoạt động của siêu thị nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Siêu thị có ký hợp đồng với hệ thống Grab giao hàng. Đôi khi, những mặt hàng nhỏ, ít hàng hay những lúc cao điểm thì bộ phận của Đăng sẽ trực tiếp giao hàng cho khách.

Do có ý định chiếm đoạt nên Đăng chủ yếu chọn bia vì đây là mặt hàng dễ bán. Lần đầu , Đăng đặt Grab đến giao hàng. Đăng đẩy thùng bia ra hỏi tài xế có mua không thì bán rẻ do khách để quên không hủy chuyến. Lần đầu trót lọt, Đăng tiếp tục thực hiện các lần sau và chiếm đoạt tổng cộng 36 thùng bia bán được 8,4 triệu đồng.

Những lần lấy trộm hàng, Đăng đều nhờ nhân viên dưới quyền trong siêu thị để lấy hàng và khi tìm tới chỗ bảo vệ kiểm soát thì Đăng đứng đợi sẵn. Lúc này, Đăng nói với bảo vệ là lấy bia đổi cho khách. Do đây là nhân viên mới không rõ trình tự phải có hoá đơn... nên Đăng đã dễ dàng lấy hàng ra khỏi siêu thị.

Ngày 18-8-2019, an ninh siêu thị kiểm tra phát hiện mất hàng nên trình báo công an. Vào cuộc, công an xác định Đăng đã lấy trộm tất cả 36 thùng bia loại Tiger và Heneiken với tổng trị giá là hơn 11,6 triệu đồng.