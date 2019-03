Quản lý thị trường nhận hối lộ kêu oan bất thành

Ngày 21-3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm hai năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hồng Hà (SN 1965, nguyên đội phó Đội quản lý thị trường 7B, quận 7, TP.HCM) về tội nhận hối lộ.

HĐXX nhận định quá trình giải quyết vụ án cấp sơ thẩm có sai sót về tố tụng nhưng những sai sót đó không làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật và bản chất vụ án. Tại tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi nhận phong bì nhưng lời khai người làm chứng, người liên quan tại tòa phù hợp chứng cứ, hồ sơ vụ án.



Ông Hà đang trao đổi với các LS sau khi toà tuyên án

Theo án sơ thẩm, sáng 7-7-2014, Hà cùng cán bộ kinh tế và công an phường kiểm tra kho hàng trên đường Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Kho hàng do ông Vũ Đình Lộc làm chủ. Sau đó Hà gặp riêng ông Lộc và nhân viên công ty thông báo rằng kho hàng chưa có giấy phép nên sẽ bị phạt rất nặng. Cạnh đó Hà đề nghị ông Lộc đưa 50 triệu đồng để “lờ” đi.



Ông Lộc thương lượng và Hà đồng ý giảm xuống 40 triệu đồng. Hà nói ông Lộc chia 10 triệu vào một phong bì, số còn lại ở phong bì khác rồi mang đến quán cà phê. Trưa cùng ngày, ông Lộc kêu nhân viên mang tiền ra chỗ hẹn. Nhận tiền, đội phó đội quản lý thị trường đưa cho cán bộ phường phong bì 10 triệu đồng, còn lại bỏ túi. Đến chiều, nhân viên của ông Lộc tiếp tục đưa phong bì 5 triệu đồng cho cảnh sát khu vực.

Một tuần sau, Công an quận 7 kiểm tra kho hàng và phát hiện nhiều hàng hóa là phụ tùng xe cơ giới có nhãn mác nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ. Công an lập biên bản xử lý. Đến ngày 27-8-2014, ông Lộc bị UBND quận 7 phạt 32 triệu đồng và tịch thu toàn bộ hàng không có hóa đơn chứng từ do kinh doanh hàng nhập lậu.

Nhân viên của ông Lộc tố giác hành vi của Hà. Hai cán bộ và công an phường tự nguyện giao nộp số tiền đã nhận nên không bị xử lý hình sự. Còn Hà bị truy tố tội nhận hối lộ nhưng không thừa nhận hành vi.