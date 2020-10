Quy định về thi hành án tử hình còn bất cập

Nhân sự tại cơ sở giam giữ yếu, thiếu Một hạn chế, tồn tại được Chính phủ chỉ ra trong báo cáo là nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Theo đó, biên chế cán bộ tại các cơ sở giam giữ còn thiếu. Trình độ, năng lực cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống. Một bộ phận lãnh đạo, chỉ huy chưa nhận thức đúng về vai trò của công tác tạm giữ, tạm giam và một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ý thức phấn đấu và trách nhiệm với công việc chưa cao, vi phạm quy trình, chế độ công tác. Tuy nhiên, chế độ, chính sách đối với một số vị trí công tác (cán bộ quản lý giam giữ người bị kết án tử hình, cán bộ công tác ở nhà tạm giữ) chưa tương xứng với mức độ khó khăn, gian khổ, nguy hiểm của công việc… Khu giam người bị án tử hình nhiều nơi quá tải

Theo báo cáo của Chính phủ, hiện 57/69 trại tạm giam đã xây dựng khu giam riêng người bị kết án tử hình với tổng số 700 buồng giam với hơn 1.200 chỗ giam giữ. Có 24 buồng giam xuống cấp không đảm bảo cho công tác quản lý giam giữ và còn 12 trại tạm giam chưa có khu giam riêng người bị kết án tử hình. Có 60/69 trại tạm giam được đầu tư lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh phục vụ công tác giám sát buồng giam người bị kết án tử hình với tổng số gần 1.200 camera, đang sử dụng hơn 1.100 camera. Còn chín trại tạm giam chưa được đầu tư nâng cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh tại các buồng giam người bị kết án tử hình. Các trại tạm giam thuộc công an các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Tĩnh, Hà Nội… thường xuyên trong tình trạng quá tải khu giam giữ người bị kết án tử hình.