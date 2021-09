Bài toán cân bằng với các quyền cơ bản Quyền được lãng quên không được xem là một quyền tuyệt đối của cá nhân, mà trong nhiều trường hợp việc xóa thông tin hay dữ liệu liên quan đến một cá nhân cần được cân bằng với các quyền cơ bản khác của con người như quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin. Bài toán cân nhắc có xóa bỏ thông tin hay không trên cơ sở yêu cầu của cá nhân, dựa vào so sánh các quyền lợi đời sống riêng tư của cá nhân và quyền lợi tiếp cận thông tin, quyền tự do ngôn luận của cá nhân khác và của toàn xã hội trong từng tình huống cụ thể. Nhìn chung, việc cân nhắc xóa bỏ sẽ xem xét liệu thông tin này có thể đem lại lợi ích cho cộng đồng hay không, đồng thời cân nhắc giữa lợi ích đó với các quyền cần được bảo vệ của cá nhân. Mối quan tâm của xã hội đối với một số thông tin nhất định thay đổi tùy theo trường hợp. Nếu thông tin đó liên quan đến một nhân vật của công chúng, có sự ảnh hưởng nhất định trong xã hội, thông tin đó khó được xóa bỏ vì nhu cầu của công chúng để tiếp cận thông tin lớn hơn nhiều so với quyền riêng tư của cá nhân, hoặc những trường hợp tội phạm nghiêm trọng gây ra các hành vi tội ác dã man, khi đó nhân loại cần được nhắc nhở và ghi nhớ để lên án tội ác, đấu tranh cho các hành vi tội phạm không thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.