San lấp mặt bằng, thuê lều dựng trại để lập sòng bạc

VKSND TP Tuy Hòa vừa chuyển hồ sơ vụ án Trần Thanh Hoài và 50 bị can khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ để có tiền tiêu xài và trả nợ, ngày 08-11-2018, Hoài và Bùi Văn Cần đứng ra tổ chức sòng bạc tại khu Mỏ đá thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên. Hình thức đánh bạc là xóc đĩa được thua bằng tiền và thu tiền xâu từ sòng bạc.



Ảnh minh họa một vụ đánh bạc bị triệt phá.

Hoài và Cần san lấp mặt bằng, thuê lều dựng trại; rủ rê, lôi kéo nhiều đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới; thực hiện việc chung và thu tiền thắng, thua mỗi ván; thu tiền xâu; trực tiếp xóc đĩa.

Để tạo điều kiện cho nhiều người tham gia đánh bạc, Cần và Hoài chi trả tiền cho những người rủ rê, sử dụng xe ô tô chở con bạc đến tham gia đánh bạc. Sòng bạc hoạt động mỗi ngày hai buổi, buổi chiều từ khoảng 15 giờ đến 19 giờ, buổi tối từ khoảng 19 giờ đến 01 giờ sáng hôm sau.

Vào 22 giờ ngày 26-11-2018, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Công an TP Tuy Hòa tiến hành bắt quả tang 91 đối tượng, thu giữ tại chiếu bạc hơn 168 triệu đồng cùng nhiều công cụ, phương tiện, thiết bị sử dụng vào việc đánh bạc.

Ngày 30-11-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau đó Hoài và các đồng phạm bị truy tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố nhiều bị can về hai tội danh nói trên. Tổng cộng có khoảng 50 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.